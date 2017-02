Tror på nytt stafettsjokk

Skiskytterjentene har det med å overraske i stafettsammenheng når man minst venter det. Fredag ligger det nye VM-medaljer i potten i Hochfilzen, og som på hjemmebane for ett år siden er forventningene til norsk suksess svært nøkterne.Hovedpersonene lener seg på tidligere meritter og ser muligheter. – Jeg gleder meg veldig, og vi har gjort gode stafetter før i år. Jeg tror alt kan skje, sier Hilde Fenne til NTB. Landslagstrener Stian Eckhoff satser på samme mannskap som gikk verdenscupstafetten i Ruhpolding 12. januar. Da brukte Kaia Wøien Nicolaisen, Hilde Fenne, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu kun ett eneste ekstraskudd på de åtte skytingene og tangerte den gjeldende verdensrekorden. Kun tre ganger tidligere har en stafett blitt gjennomført så sterkt på standplass. – Det var en helt vill stafett. Vi får prøve å gjøre det samme denne gangen, sier Hilde Fenne. VM-overraskelsen Tross sterk skyting holdt det bare til tredjeplass i Ruhpolding. På sisterunden ble ankerkvinnen Marte Olsbu passert av Tyskland og Frankrike. – Det var en veldig spennende sisterunde, og jeg skulle gjerne vært i den formen da som jeg er i nå. Det hadde vært gøy å få oppleve en sånn stafett igjen, og fått tatt revansje på sisterunden for min del, sier Froland-jenta til NTB. – Er det realistisk å kopiere Ruhpolding-stafetten? – Ja, det er det selvfølgelig. Vi er akkurat det samme laget, og vi vet at vi kan. Det handler bare om at vi gjør jobben alle sammen, så er vi der, svarer Olsbu. 26-åringen gikk også sisteetappen på fjorårets VM-stafett i Holmenkollen. Der hadde hun franske Marie Dorin Habert i hælene nærmest hele veien, men sikret det overraskende gullet med noen små sekunders margin. – Den sisterunden var veldig fæl. Akkurat der og da skulle jeg nok ønsket at jeg ikke var i den situasjonen, for det var helt forferdelig å gå. Men når jeg tenker tilbake på det nå, håper jeg at jeg kommer i samme situasjon igjen, smiler Olsbu. Dveler ikke ved nedturene På laget som tok VM-gullet i Holmenkollen hadde hun med seg Tiril Eckhoff, Synnøve Solemdal og Fanny Horn Birkeland. Olsbu mener utgangspunktet foran fjorårets VM-stafett var enda dystrere enn hva som er tilfellet nå. – Da hadde vi ingen gode stafettopplevelser i forkant. I vinter har vi faktisk klart å lykkes én gang tidligere, så sånn sett er kanskje sjansen enda litt større for at vi skal lykkes nå, sier 26-åringen. At VM i Hochfilzen så langt har vært skuffende for de norske jentene, ser hun ingen grunn til å dvele ved. – Man blir ikke bedre av å kikke bakover. Vi må se framover og jobbe med det vi kan jobbe med. Skiskyting er litt stang inn og stang ut, og så langt har vi hatt litt stang ut. Nå må vi prøve å snu det til noe positivt, sier Olsbu. Landslagstrener Stian Eckhoff gjør det han kan for å løfte sine jenter inn mot VM-stafetten. – De viste i Ruhpolding at de kan, og det er den opplevelsen de skal ta med seg inn i dette, sier han.

