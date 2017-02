Thingnes Bø: – Ble for mye av det gode

Inn på siste stående skyting var en ny medalje godt innenfor rekkevidde for 23-åringen. Det siste skuddet endte imidlertid i bom etter en hyperrask skuddserie. Det kostet ham mesterskapets tredje individuelle medalje på like mange forsøk. Fasiten ble sjuendeplass.

– Det gikk litt for fort. Jeg er litt skuffet over at jeg gjorde det sånn. Jeg prøvde å være offensiv, men det ble for mye av det gode. Risikoen ble for høy. Det fikk jeg svi for på det siste skuddet, oppsummerte Thingnes Bø overfor NTB da han kom i pressesonen.

Sølvvinneren fra sprinten og jaktstarten mener han falt tilbake til gamle synder da det gjaldt som mest torsdag.

– Hadde jeg holdt rytmen jeg hadde mellom skudd én og to (gjennom hele serien), kunne det gått. Men det gikk fortere og fortere. Det er jo litt typisk for sånn jeg var før, sa han.

Overraskende vinner

Thingnes Bø ville samtidig ikke være med på at han gamblet for å ta gullet.

– Det var ikke gambling. Jeg hadde ikke skutt så fort hvis jeg følte at siktebildet var dårlig, men på slutten skjøt jeg mest på rytme framfor at det var svart i siktet. Jeg lurte meg selv litt. Hadde jeg for eksempel bommet på det andre skuddet, hadde jeg jo stoppet opp, sa han.

I mål var han slått med ett minutt og 11 sekunder av den overraskende verdensmesteren Lowell Bailey fra USA. Uten den siste bommen måtte Thingnes Bø ha slått amerikaneren med 11 sekunder på sisterunden for å ta gullet.

– Det kunne jeg kanskje spadd på med på sisterunden. Jeg sparte meg litt på slutten med tanke på de to neste rennene, sa han.

At nettopp Bailey ble verdensmester, kom som en overraskelse for Norges bestemann.

– Ja, det er overraskende. Enkelt og greit, men det er artigere at han vinner framfor én av hovedkonkurrentene våre, smilte Thingnes Bø.

Stafett neste

Neste oppgave for de norske gutta er lørdagens VM-stafett. Emil Hegle Svendsen er i utgangspunktet tiltenkt ankeretappen der, men trønderen hadde en veldig dårlig følelse rundt egen form etter torsdagens normaldistanse.

Thingnes Bø framstår som et mulig alternativ på den siste etappen, men selv tror 23-åringen at han kan gjøre mest nytte for seg tidligere på stafetten.

– Jeg tror nok jeg kommer til å gå en av etappene i midten, så skal jeg prøve å lage ei skikkelig luke, sa han.

At han får med seg storebror Tarjei på laget, er han temmelig skråsikker på.

– Stafett er noe Tarjei har mestret hele tiden. Han var skuffet da han ikke fikk gå normaldistansen, så han har nok sett seg ut stafetten, sa Thingnes Bø.

