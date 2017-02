Tennisyndlingen Bouchard holdt ord – møtte "blind date" på NBA-kamp

Goehrke som er en stor New England Patriots-supporter, vant drømmedaten med to år eldre Bouchard etter at han spurte om hun ville bli med på en date dersom Patriots snudde 0–21 til seier mot Atlanta Falcons i Superbowl.

Patriots leverte deretter en utrolig avslutning og vant 34–28. Dermed måtte Bouchard holde sitt ord og ta med 20-åringen på date.

Det skjedde under onsdagens NBA-kamp mellom Brooklyn Nets og Milwaukee Bucks. Bouchard la selv ut bilde av seg selv og daten på vei til kamp.

"Møtte akkurat min "Superbowl Twitter Date" John. På vei til Nets-kamp!", skrev Bouchard.

Tennisspilleren er ranket som nummer 44 i verden. Brooklyn Nets tapte for øvrig kampen 125–129.

