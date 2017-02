Tande hoppet seg ut av pallen i OL-bakken

De mannlige hopperne måtte bytte ut storbakken med liten bakke torsdag på grunn av vindforholdene i sørkoreanske Pyeongchang.

For Daniel-André Tande så det ut til å passe fint, for 23-åringen hoppet bakken ned i første omgang og landet på 111,5 meter. Han var nummer to etter første omgang, kun slått av Peter Prevc.

– Det er et kjempegodt hopp. Det er ned mot de lengste hoppene vi har hatt. Det er også et pent hopp, sa NRK-kommentator Christian Nilssen.

Polske Maciej Kot ledet da det var Tandes tur i andre omgang. Nordmannen klarte imidlertid ikke å gjøre to gode hopp og havnet kun på en foreløpig fjerdeplass etter å ha hoppet 104,5 meter.

Prevc klarte heller ikke slå Kot. Dermed ble det polsk seier. Kot vant foran Stefan Kraft og Andreas Wellinger. Prevc ble nummer fire og Tande nummer fem.

Robert Johansson hoppet 102,5 meter og tok seg greit videre fra første omgang med en 20.-plass. Johansson la på 111,5 meter i andre omgang, og selv om han var litt ustø i landingen, klatret han til 10.-plass.

Halvor Egner Granerud og Andreas Stjernen lå på henholdsvis 24.- og 25.-plass etter første omgang, men klatret på resultatlista etter henholdsvis 104,5 og 102,5 meter i finaleomgangen. Granerud og Stjernen ble nummer 16 og 17.

