Svakeste VM-plassering noen gang

Det var få norske lyspunkter å gripe fatt i etter onsdagens renn i Hochfilzen. Landslagstrener Stian Eckhoff nølte da heller ikke med å kalle innsatsen for nitrist.Et tilbakeblikk viser at innsatsen også skilte seg ut i negativ forstand i VM-historien, sett med norske øyne. Siden kvinnene gjorde sitt inntog i VM-manesjen i franske Chamonix i 1984 har aldri beste norske løper plassert seg svakere på 15-kilometeren enn hva som var tilfellet onsdag. Normaldistansen har i det hele tatt vist seg vanskelig å løse for de norske kvinnene de siste sesongene. Under fjorårets verdensmesterskap i Holmenkollen ble det heller ingen suksess. Fanny Horn Birkeland var da best på 31.-plass. I VM i finske Kontiolahti i 2015 var Elise Ringen fremst på resultatlista med sin 32.-plass. Med til historien hører det at ingen av de fire jentene som fikk sjansen på 15-kilometeren i Hochfilzen har vært på pallen på normaldistansen i verdenscup eller mesterskap tidligere. Nærmest har Tiril Eckhoff vært med to fjerdeplasser i verdenscupen. Den siste av dem kom under verdenscupåpningen i svenske Östersund i november 2015.Norge har heller ikke har vært representert på seierspallen etter en normaldistanse i verdenscup eller mesterskap siden prøve-OL i Sotsji i 2013. Da ble Tora Berger nummer tre. Den siste norske seieren kom da samme jente ble verdensmester i Nove Mesto samme vinter.

(©NTB)