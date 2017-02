Stavanger økte forspranget etter storseier

Rogalendingene har hevet seg stort etter en tung januarmåned (fire tap). Med fire strake seirer styrer Oilers mot nok et seriemesterskap.

For snart tre uker siden var Lørenskog bare poenget bak tabelltoppen etter en sterk borteseier i Stavanger. Siden har laget fra Romerike gått på to tap. Torsdag røk Lørenskog 1-4 hjemme mot Frisk Asker.

I egen storstue sørget Kristian Forsberg for en tidlig Oilers-ledelse. Etter bare fire minutter scoret han på en puck fra Eirik Salsten. Elias Bjuhr satte inn utligningsmålet etter 14.16, men Lillehammer kunne ikke glede seg lenge. Under et halvannet minutt senere var Stavanger tilbake i føringen takket være Joshua Soares' 2-1-scoring.

NHL-veteranenEric Nystrom var tredje sist på pucken. Det var amerikanerens første målpoeng siden han kom tilbake til Stavanger forrige måned.

Skuffet

Midtperioden virket å forbli målløs, men i overtall slo Tommy Kristiansen til og ga hjemmelaget 3-1 minutter før pause. I tredje periode kom også Kjetil Martinsen,Spencer Humphries ogTimothy Kunes på scoringslista.

Med fire runder igjen måtte Lørenskog vinne for å holde liv i gullhåpet. I stedet ble det mageplask i egen ishockeyhall. Frisk Asker ledet 2-0 etter to kjappe mål signertVinny Saponari og Jonas Berglund tidlig i midtperioden.

Steffen Thoresen skapte spenning med sin 1-2-redusering etter snaut 42 minutter, men nærmere kom aldri Lørenskog. På tampen tok hjemmelaget ut målvakten i sin desperate jakt på forlengning, men det straffet seg da Ryan Hayes la på til 3-1. Fire sekunder før slutt fant også Anders Bastiansen veien til nettmaskene.

VIF-tap

Etter to målløse perioder våknet kampen mellom Vålerenga og Sparta Sarpsborg til liv.Henrik Malmström sendte gjestene fra Østfold i føringen etter 43.13, men fire minutter senere utlignetTobias Lindström til 1-1. Sparta vant til slutt kampen medEirik Børresen som matchvinner.

VIF står med to strake tap, men ligger fortatt på tredjeplass med sine 67 poeng. Roy Johansens mannskap er poenget foran seriefirer Frisk Asker. Opp til tabelltoppen skiller det hele 24 poeng.

For Storhamar ble det 3-0-seier hjemme mot Stjernen.Lars Østli,Alexander Reichenberg ogEirik Skadsdammen scoret målene.

Peter Lindblad ble tomålsscorer for Manglerud Star i 3-2-seieren borte mot sisteplasserte Kongsvinger.

