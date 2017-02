Solbakken vil bryte barriere

FC København har aldri gått videre fra en utslagsrunde i en europacupturnering spilt på vårparten. Det vil Solbakken rette på i kampene mot bulgarske Ludogorets.

– Avansement til åttedelsfinalen er et naturlig skritt i klubbens utvikling, sa han på pressemøtet i Sofia forut for torsdagens bortekamp.– Når vi er kommet hit, vil vi gjerne gå videre. Det vil bety mye for klubbens historie og for oss som jobber her. Vi vil gjerne være med i Europa så lenge som mulig.Forrige danske lag som gikk videre fra utslagskamper i europacupen spilt etter jul var AaB, som i 2009 slo ut Deportivo La Coruña. Lettere Skandinaviske klubber med lengre vinterpause har et betydelig handikap i europacupkamper som spilles før sesongen er kommet i gang igjen. Den danske superligaen starter opp igjen i helgen, så klubbene er betydelig lenger framme i forberedelsene enn de norske. Likevel stiller lag som er midt i sesongen naturlig nok sterkere. Slik sett har FC København vært svært heldig med trekningen. I Bulgaria er det nemlig også vinterpause. – Vi møter en motstander som har hatt vinterpause akkurat slik vi har hatt det. Ludogorets spilte søndag sin første kamp av betydning i 2017, sier han.– Det ville vært mye vanskeligere å møte et lag fra en av de store ligaene, som er i full gang med sesongen. Derfor er vår sjanse til å gå videre mye større.Vanskelig Solbakken vokter seg vel for å undervurdere den bulgarske motstanderen. Han sier at han venter to jevnspilte kamper, men vil ikke uten videre være med på at uavgjort torsdag vil være tilfredsstillende. – Det avhenger av kampens forløp. 1-1 vil være bedre enn 0-0. Vi kan nok leve med begge resultater, men hvis vi dominerer kampen vil vi neppe være fornøyde med uavgjort, sier han.Akkurat som FCK tok Ludogorets seg til europaligaens cupspill via en tredjeplass i mesterligaens gruppespill. Bulgarerne tok i fjor høst poeng borte mot Paris Saint-Germain, som tirsdag banket Barcelona 4-0.

