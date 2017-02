Skogstad: – Vi må være i takt med grasrota

Torsdag ble granskningsrapporten om medisinering i norsk langrenn lagt fram. Den tilbakeviser fjorårets alvorlige påstander om at friske landslagsutøvere er blitt behandlet for astma.

– Det er klart at det er en lettelse. Akkurat den biten har hengt over oss et spøkelse. Vi er veldig glade for at påstandene er blitt sjekket ut. Selv om vi har vært beroliget hele veien etter dialog med vårt helseteam, har det likevel vært en usikkerhet der. Jeg har registrert at dette har vært mest diskutert og skapt større bekymring i Ski-Norge enn de to enkeltsakene (Sundby og Johaug), sier Skogstad til NTB.

Det var langrennskomiteen, som Skogstad er leder for, som i september i fjor satte ned et uavhengig granskningsutvalg etter at bruk av medisiner ble satt på dagsordenen i kjølvannet av dopingsaken til Martin Johnsrud Sundby.

Må lytte

I den ferske rapporten finner ikke utvalget noen holdepunkter for å kritisere landslagets bruk av forstøverapparat med saltvann, men påpeker at det kan gi en negativ signaleffekt til yngre utøvere.

– Det skal vi ta på alvor. Vi er hele tiden avhengig av å gå i takt med dem som gjør en dugnadsjobb i klubber og krets. Hvis ikke de forstår hva vi driver med, er vi i trøbbel, sier Skogstad.

Han argumenterer videre med at det er forskjell på toppnivå og barneidrett. Bedre kommunikasjon er et nøkkelord, mener Skogstad.

Fortsetter

Det er ikke aktuelt for langrennslandslaget å legge bort forstøverapparatene. Utøverne selv har signalisert at de føler den gir dem en form for lindring.

– Utvalget sier at det er ikke i strid med medisinsk praksis, ikke er prestasjonsfremmende og at det ikke er ulovlig. Det er det eneste punktet langrennskomiteen allerede har diskutert. Det var viktig nå som vi skal til VM. Vi har ikke grunnlag som lekfolk til å overprøve det de medisinske ekspertene sier. Jeg registrerer at de etterlyser dokumentasjon på hvorfor man bruker forstøver. Det skal vi ta initiativ til og få framskaffet, forklarer Skogstad og legger til:

– Vi skal se på det etiske sammen med resten av Ski-Norge, men vi omfatter det slik at det ikke er uriktig å bruke forstøverapparat. Ingen anbefaler oss å kutte det ut.

Rapporten peker også på at et for stort støtteapparat innebærer en risiko for en "umyndiggjøring" av utøverne.

– Langrennsutøverne er vel som folk flest. Vi er preget av velstand i Norge. Det er ikke noe å legge skjul på. Mange vil vel mene vi bærer våre håpefulle litt på gullstol. Det er tydelig at utvalget har pekt på akkurat det. VI skal vurdere det. Samtidig er det en del av en generell samfunnsutvikling, der vi på en velment måte prøver å hjelpe våre håpefulle, avslutter Skogstad til NTB.

