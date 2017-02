Roponen må stå over Lahti-VM

Veteranen fikk konstatert en skiveutglidning før nyttår, men skaden har ikke grodd slik hun hadde håpet. Dermed måtte hun gjennomgå en operasjon torsdag. Den ble gjennomført i Tyskland og gikk som planlagt.

Meningen var at Roponen skulle gå skiathlon og 30 kilometer fristil under VM som innledes kommende onsdag. Hun har også vært aktuell for stafettlaget.

– Å bli tvunget til å stå over VM på hjemmebane etter flere år med trening er den største skuffelsen i min karriere, sier veteranen i en pressemelding.

Roponen har vært med og vunnet VM-gull i stafett tre ganger. I 2010-OL i Vancouver var hun med på det finske bronselaget i stafett.

