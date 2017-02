Påtalenemnda anker ikke Johaug-dom: – Godt å få det avklart

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned. Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

– Grunnen til at vi ikke velger å anke er først og fremst at dommen ikke reiser noen tvil om forståelse og håndhevelsen av dopingreglene. For det andre viser den at idrettsutøvere har en streng aktsomhetsplikt. Det var viktig for påtalenemnda, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær til NTB.

– Dommen statuerer at idrettsutøvere er underlagt en streng aktsomhetsplikt, og at dette i enda større grad gjelder eliteutøvere, sier Kiær.

– Hva med den ekstra måneden dere ba om?

– Det viktige for oss var hvordan domsutvalget har tolket reglene. Den ekstra måneden i seg selv var ikke avgjørende, svarer Kiær.

– Vi er glade for at de har gjort den samme vurderingen som oss ved å ikke anke. Det er godt å få det avklart, sierJohaug-manager Jørn Ernst til NTB.

Therese Johaug varslet selv onsdag at hun heller ikke anker avgjørelsen.

– Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet. Vi har gjort dette slik at hun kan konsentrere seg om idretten og legge saken bak seg, sa hennes advokat Christian B. Hjort til NTB.

FIS og WADA kan anke

– Vi har valgt å legge saken bak oss. Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning. Henne største mål er OL, og hele situasjonen sett under et mener vi nå at det er på tide å sette strek. Vi vil kun ha positive tanker og se framover, sa Ernst til NTB.Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Verdens antidopingbyrå (WADA) kan fortsatt anke dommen fra NIF.– Det er kun dem igjen. Vi får håpe at den avgjørelsen kommer raskt. De ga i går signaler på at den skulle komme om ikke altfor lang tid, så det er bra. Vi vil sette en strek og tenke positivt framover, sier Johaugs manager. Styret i FIS møttes på Hotell Kulm i St. Moritz onsdag for å diskutere Johaug-saken. – Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS. En innstilling fra utvalget er ventet om ikke altfor lang tid, sa FIS-visepresident Sverre K. Seeberg til NTB etter møtet.