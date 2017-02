Olsbu: – Må være litt sint og forbannet

På onsdagens normaldistanse skjøt Froland-jenta seg bort allerede på første skyting. Der ble det tre tilleggsminutter, og dermed var løpet ødelagt nærmest før det hadde startet.Nå handler alt om å glemme nedturen og se fram mot fredagens stafett. Der er de norske jentene tittelforsvarere, og Olsbu har følgende resept for å gi seg selv et løft: – Jeg klarte å snu det til jaktstarten, og jeg får bruke samme taktikk nå. Det gjelder å være litt forbanna og sur og bare gå på. Det får være oppskriften. – Det ligger vel ikke for deg å være forbannet? – Tydeligvis lykkes jeg jo bedre i skiskyting når jeg er det, smilte den blide sørlandsjenta. Tidlig over Nedturen på onsdagens normaldistanse så hun ingen grunn til å bruke mye krefter på. – Med tre bom på første liggende var løpet egentlig over før det hadde startet. Det var den verst tenkelige starten, sa Olsbu. –Jeg er veldig skuffet, men samtidig er det så dårlig at det ikke er noe å grave seg ned etter.Ingen forklaring Nå ser hun framover. – Jeg hadde lyst til å gjøre det bra, men det lyktes jeg ikke med. Nå har jeg to sjanser igjen til å reise hjem med en litt bedre følelse enn jeg har nå, sa 26-åringen, som ikke kunne gi noen god forklaring på at alle de norske jentene bommet usedvanlig mye på standplass. – Skytingen er altfor dårlig til å hevde seg på en normaldistanse. Der må man skyte 19 eller 20 treff for å hevde seg, og det var vi langt unna i dag. Noen forklaring på hvorfor, har jeg ikke, sa Olsbu. Foran stafetten handler det om å reise seg. – Jeg tror bare jeg må tenke på meg selv, og tilsvarende må de andre også gjøre. Hver enkelt må tenke etter hva som kan gjøres for å bli bedre, og ta utgangspunkt i det foran de to neste løpene, sa hun.

(©NTB)