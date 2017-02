Mye på spill for storebror Bø

28-åringen kan nemlig ikke føle seg sikker på å få plass blant de 30 løperne som får gå den avsluttende VM-fellesstarten søndag.Startfeltet der settes i første rekke sammen av de 15 beste løperne i verdenscupen sammenlagt – pluss eventuelle medaljevinnere i VM som ikke er blant disse. De gjenstående ledige plassene fylles av de utøverne som har plukket flest poeng på de tre forutgående individuelle rennene i Hochfilzen. Bø, som har fått store deler av vinteren ødelagt på grunn av luftveisproblemer, har vist solid form så langt i VM. 14.-plass på sprinten ble til niendeplass på jaktstarten. Foran normaldistansen er 28-åringen godt inne blant løperne som får gå fellesstart på bakgrunn av sine VM-resultater. Kun bulgarske Krasimir Anev har sanket flere poeng enn Bø av løperne som i øyeblikket ikke er automatisk er startberettiget. Det kan samtidig endre seg etter 20-kilometeren, dersom resultatene går mot stryningen. Hadde Bø vært på start torsdag, ville etter alt og dømme fellesstart-billetten vært sikker. Rufsete treningsgrunnlag Landslagstrener Egil Kristiansen vedgår at man har vært inne på nettopp den problemstillingen. - Ja, vi tenkt på den biten der. Vi håper og tror at Tarjei skal kunne få gå fellesstarten selv om han ikke går 20-kilometeren, sier han til NTB – og utdyper: - Alle vet hvor rufsete treningsgrunnlag han har. Jeg tror sånn sett det er smart å stå over, og sammen med Tarjei har vi funnet ut at den beste løsningen er å ta en fot i bakken før det eventuelt går utfor stupet igjen, sier han til NTB. Kristiansen bekrefter at avgjørelsen om at Bø skulle spares på normaldistansen er tatt for en tid tilbake. Noen snuoperasjon er ikke vurdert etter Bøs to gode løp på sprinten og jaktstarten. - Det er klart at så lenge han har prestert så godt, er det veldig, veldig fristende å la det tute og gå. Jeg tror imidlertid det er vår jobb å være litt realistiske oppe i dette og å ta de riktige avgjørelsene, sier Kristiansen. Hanevold støtter landslagsledelsen NRK-ekspert Halvard Hanevold forstår landslagsledelsens vurdering. - Med det grunnlaget Tarjei har, tror jeg aldri det har vært planen at han skal gå alt. Skulle det medføre at Norge kun får tre løpere på fellesstarten, må de bare ta det. De vil uansett ha Ole Einar, Emil og Johannes der. Får de én mann til, er det bonus, sier han til NTB. Hanevold peker også på at Lars Helge Birkeland har gjort seg fortjent til den fjerde plassen på det norske laget til 20-kilometeren. - Denne gangen er det rettferdig at Lars Helge får sjansen på normalen. Han har en fjerdeplass der i verdenscupen og er en god normalløper. I tillegg er det viktig å ha Lars Helge godt forberedt til stafetten, hvis nå Emil for eksempel ikke er helt i draget. Her er det mange hensyn å ta. De landet på det som åpenbart er det riktige valget, sier han. Hegle Svendsen fikk problemer etter lørdagens sprint, og har sagt at han ønsker seg gode svar på normaldistansen før han melder seg hundre prosent klar til ankeretappen på stafetten.

