Mourinho ser "mange, mange, mange" problemer

United er fortsatt involvert i fire turneringer: Premier League, FA-cupen, europaligaen og ligacupen. Med 13 uker igjen av sesongen kan laget bli nødt til å spille inntil 27 kamper.

Torsdag er Saint-Étienne med Ole Selnæs og Alexander Søderlund i stallen motstander i europaligaens 16-delsfinale. United er i åttedelsfinale i FA-cupen, klar for ligacupfinale og har 13 seriekamper igjen. I serien er laget på 6.-plass og med i kampen om mesterligaspill.– VI kan ikke velge våre turneringer. Europaligaen er ikke en turnering vi ønsker å delta i, men vi er der, så vi spiller, sier Mourinho. Offer for egen suksess? Laget hans har bare ett tap på de 22 siste kampene i ulike turneringer. Fortsetter laget å prestere, kan det bli nødt til å spille flere enn to kamper i uken utover i sesongen. – Jeg ser mange, mange, mange problemer med det tøffe programmet, sier Mourinho. Han må torsdag greie seg uten Wayne Rooney, Michael Carrick og Phil Jones, som er skadd. En kamp i kampen blir duellen mellom Paul Pogba og hans bror Florentin. – Akkurat det er nok bare mor Pogba lei for. Det blir vanskelig for henne å velge hvem hun skal holde med, men Paul har sagt til meg at hun håper på uavgjort, sier Mourinho. Best i bordtennis Florentin, som er forsvarsspiller, kom til Manchester med en ny frisyre. På en side av hodet har han fått frisert inn Pauls trøyenummer (6), på den andre sitt eget (19). – Vi utvekslet noen meldinger etter trekningen i desember, men vi har så tett kampprogram at vi ikke har fått sjansen til å diskutere kampen nærmere. Vi kommer garantert til å bytte trøyer etterpå, sa Florentin, som er tre år eldre enn broren. Han kan ikke huske at de tidligere har stått overfor hverandre på fotballbanen. – Men jeg slo ham i bordtennis, understreker han.

(©NTB)