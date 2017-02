Martin til topps i Algarve

Martin og Roglic stakk fra de andre utfordrerne i den siste bakken og spurtet om seieren før målstreken. Quick Step-rytteren Martin var sterkest og tok sin første seier på elleve måneder.

– Det er alltid vanskelig å vinne et ritt når alle sier du er favoritten. Det var fantastisk lagarbeid. Vi kjørte et perfekt ritt, sa Dan Martin i et seiersintervju vist på Eurosport.

Torsdagens etappe var 189,3 kilometer lang og gikk fra Lagos til Foia.

Edvald Boasson Hagen ble nummer ti på åpningsetappen onsdag. Den ble vunnet avcolombianeren Fernando Gaviria.

Fredag er det tempoetappe i Algarve.Etapperittet avsluttes søndag.

