Martin til topps i Algarve – Boasson Hagen langt bak

Martin og Roglic stakk fra de andre utfordrerne i den siste bakken og spurtet om seieren før målstreken. Quick Step-rytteren Martin var sterkest og tok sin første seier på elleve måneder.

– Det er alltid vanskelig å vinne et ritt når alle sier du er favoritten. Det var fantastisk lagarbeid. Vi kjørte et perfekt ritt, sa Dan Martin i et seiersintervju vist på Eurosport.

Edvald Boasson Hagen kom i mål drøye 12 minutter etter Martin og Roglic på den 189,3 kilometer lange etappen fra Lagos til Foia.

Den norske Dimension Data-rytteren ble nummer ti på åpningsetappen onsdag. Den ble vunnet avcolombianeren Fernando Gaviria.

Fredag er det tempoetappe i Algarve.Etapperittet avsluttes søndag.

(©NTB)