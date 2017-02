Lundby nummer tre i OL-bakken

I første omgang var hun klart best med et hopp på 103 meter. Det sørget for en solid ledelse på nesten åtte poeng. Annen omgang ble imidlertid en stor nedtur. 22-åringen landet på 94 meter og ble skjøvet ned til tredjeplass.

– Det var veldig mye vind og vanskelig i dag, men jeg klarte å holde ut og vise fram gode hopp. Resultatet er viktig fordi det føles godt å vite hva man møter i OL neste år. I Lahti håper jeg å gjøre to gode hopp og forhåpentligvis avslutte på pallen. Det er målet mitt, sier Lundby.

Verdenscupvinner Sara Takanashi vant foran landskvinnen Yuki Ito. Det skilte kun 1,5 poeng mellom de to. Takanashi endte 4,9 poeng foran Lundby.

Lundby var eneste norske kvinnelige deltaker i Pyeongchang som skal arrangere OL neste år.

– Det er veldig viktig å få vært med i Pyeongchang. Jeg må få et inntrykk av bakken foran det som skjer neste år (OL), uttalte Lundby til NTB før avreise.Med fjerde- og tredjeplass i de to rennene i Sør-Korea, viste Lundby nok en gang at hun er en klar medaljekandidat foran VM i Lahti. Både onsdag og torsdag hadde hun ett meget godt hopp og ett svakere hopp.

