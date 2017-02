Landslagslegen: – En påstand jeg ikke kjente meg igjen i det hele tatt

– Det er veldig bra. Det var en påstand jeg ikke kjente meg igjen i det hele tatt. Jeg synes det var veldig spesielt at den påstanden kom, sier Olberg til NTB og viser til astmadebatten som herjet rundt norsk langrenn i fjor høst.

Da ble det hevdet at friske landslagsutøvere hadde blitt tilbudt behandling for astma.

– At utvalget mener det samme som jeg har sett, gjør veldig godt. Det er en viktig prinsipiell sak.

– Hvor ille føltes det da at påstanden ble tatt som en sannhet?

– Det var frustrerende for oss å bli konfrontert med en praksis vi følte vi ikke drev med. Jeg synes det er betryggende å se at utvalget også mener at man har lov til å behandle idrettsutøvere selv om de ikke har en kronisk diagnose når de har symptomer.

Sviktende rutiner

Bruken av astmamedisin i norsk langrenn har i årevis vært et hett diskusjonstema blant utenlandske konkurrenter. Her hjemme ble det satt søkelys på da Martin Johnsrud Sundby-saken dukket opp i fjor sommer.

Sundby ble utestengt i to måneder for brudd på dopingbestemmelsene, og han ble blant annet fratatt en sammenlagtseier i Tour de Ski. Røa-løperen hadde brukt for store doser med astmamedisinen Ventoline.

I granskningsrapporten blir det pekt på at det har vært dårlige rutiner rundt utlevering og oppbevaring av reseptbelagte medisiner.

– Det er ting som vi også har sett og registrert når vi selv har sett på dette med kritiske øyne. Dette er ting som vi allerede har tatt tak i, opplyser Olberg og viser til fjorårets strakstiltak, som ble innført i kjølvannet av dopingsaken til Therese Johaug.

– Hvilke konsekvenser kunne den gamle praksisen gi?

– I ytterste konsekvens kunne den gi rom for feilmedisinering og at utøverne kunne få medisiner som ikke var kvalitetssikret for dem. Vi tror ingen har prøvd å få tak i medisiner de ikke skal ha. Dette handler mer om en ugrei måte å håndtere medisiner på. Det skal være gjort på en ordentlig måte, journalføres riktig og medisiner skal gis etter vurdering av doktor, forklarer Olberg.

Umyndiggjøring

Granskningsutvalget mener også at et for stort støtteapparat kan føre til en "umyndiggjøring" av landslagsutøverne.

I Johaug-saken kom det fram at hun stolte 100 prosent på legens anbefaling, og at dette var en vanlig holdning i landslagsmiljøet.

– For oss vil det være en avveining. Vi ønsker å legge mest mulig til rette for utøverne, slik at de kan ha fokuset sitt på å trene, spise, sove og konkurrere. Samtidig er det viktig at de er selvstendige voksne individer som tar ansvar, sier Olberg til NTB.

