Løseth traff ikke, ble litt låst og falt tilbake

Hun gjennomførte en oppløftende førsteomgang, der hun hadde en medalje innen rekkevidde, men klarte ikke å følge opp.

– Er forklaringen så enkel at du ikke er rå nok?

– Det såret litt altså. Skal du trykke meg enda litt lenger ned nå da, svarte Løseth smilende til NTB. Hun nevnte at kjøringen ble litt for pen og ordentlig i den første omgangen.

– Jeg sa etter førsteomgangen at jeg skulle satse og gi alt jeg hadde i denne annenomgangen, og det følte jeg ikke at jeg klarte. Jeg ble litt låst. Jeg klarte rett og slett ikke å slippe meg ordentlig løs. Det henger nok sikkert litt sammen med selvtilliten at storslalåmen har vært som en berg og dalbane i år, mens slalåmen har vært jevnt stabil, forklarte Løseth.

Forbannet

Hun sa til de norske pressefolkene etter annenomgangen at hun ble litt forbannet da hun kjente at alt ikke satt som det skulle da det gjaldt som mest.

– Jeg kjente at jeg ikke traff helt på timingen i midtpartiet, så det satt ikke som det skulle, og jeg klarte heller ikke å finne det femte- og sjette giret som man trenger her, fortalte hun.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt forbannet oppe i henget da jeg kjente at jeg bommet på linjen, men jeg følte likevel at jeg kom greit i gang. Noen ganger blir det stang ut, og i dag var det slik, la hun til.

Gullet gikk til franske Tessa Worley som også ledet etter den første omgangen. Amerikanske Mikaela Shiffrin kjørte seg opp fra 3,- til 2.-plass, mens bronsen endte hos italienske Sofia Goggia.

Må gå videre

Nina Løseth sa hun ikke kommer til å tenke på det litt skuffende storslalåmresultatet lenge, og det kommer ikke til å ødelegge noe for slalåmoppladningen for henne.

– Det er i grunnen bare å evaluere og gå videre, understreket hun.

– Nå gleder jeg meg veldig til slalåm på lørdag. Jeg kan jo også ta med meg den gode førsteomgangen fra dette rennet. Det var noen gode partier der. Det kommer jo også et nytt storslalåmrenn om et par uker igjen, så jeg får håpe jeg kan være i en da bedre form da, sa Ålesund-jenta optimistisk.

Hun fortalte om gode forhold. Sola gjorde det litt bløtere i annen- enn i den første omgangen, uten at det hadde noe å si for Løseths prestasjoner. Det var rett og slett kjøringen som ikke satt som den skulle i St. Moritz fredag.

