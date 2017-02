Løseth langt unna pallen: – Jeg klarer ikke å slippe meg ordentlig løs

Løseth lå på sjetteplass etter første omgang. Planen var å gi full gass og gå for medalje i finaleomgangen, men klokka gikk for fort for Spjelkavik-jenta.

– Jeg sa jeg skulle satse alt jeg hadde, og det følte jeg at jeg klarte, men jeg blir litt blåst. Jeg klarer ikke helt å slippe meg ordentlig løs. Og det henger sikkert sammen med selvtilliten i storslalåm. Jeg kjenner at jeg ikke treffer helt på timingen. Det sitter ikke helt som det skal, sier Løseth til NTB.

Hun kom i mål som nummer seks, 67 hundredeler bak lederen Stephanie Brunner fra Østerrike. Fire av de fem neste gikk i mål foran det norske håpet, og dermed endte det med 10.-plass for 22-åringen.

– Jeg fant ikke femte- og sjettegir som man trenger her, sier Løseth.

En som fant sjettegir, var den franske vinneren Tessa Worley. Hun ledet etter første omgang og beholdt ledelsen etter en solid annenomgang. Mikaela Shiffrin fra USA, som kjørte sin første øvelse i VM, klatret fra 3.- til 2.-plass med den beste tiden i annen omgang. Sofia Goggia fra Italia ble nummer tre.

Løseth endte 1,97 sekunder bak den franske vinneren.

Heller ikke Ragnhild Mowinckel eller Kristin Lysdahl fikk det til å stemme i annen omgang. Mowinckel falt én plass fra 17.- til 18.-plass, mens overraskelsen Lysdahl falt fra 12.-plass til 23.-plass.

