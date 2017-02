Elyounoussi håper på ny giv rundt landslaget

Lars Lagerbäck ble nylig ansatt som Per-Mathias Høgmos etterfølger som norsk landslagssjef. Elyounoussi roser fotballforbundet for avgjørelsen.

– Det er et kult valg. Det er kanskje litt sunt for alle sammen å få inn noe nytt, sier Elyounoussi til NTB.

– Lagerbäck har fått gode resultater med andre lag, senest med Island. Det blir spennende å se hva han kan få til med Norge, legger 28-åringen til.

Han håper Lagerbäck-ansettelsen kan gi en ny giv i og rundt landslaget.

– Det er absolutt det store målet. Alle vil jo at landslaget skal lykkes. Alle skriker etter et mesterskap. Det følger alltid optimisme med en ny trener, og Lagerbäck er jo en ekspert på å få lag til mesterskap. Det gjenstår å se om han klarer det med Norge, men jeg har følelsen av at det kan skje. Jeg håper han lykkes, poengterer Elyounoussi.

Vil bidra

Selv står Olympiakos-spilleren klar til å hjelpe den svenske trenerveteranen.

– Det er alltid en ære å spille for landslaget. Jeg har selvfølgelig lyst til å bidra. Jeg tror faktisk Lagerbäcks stil kan passe meg bra. Jeg er en gjennombruddshissig spiller, sier Elyounoussi.

– Lagerbäck er kjent for å spille 4-4-2. Hvordan passer du inn i en slik formasjon?

– Jeg har både spilt kant og spiss for landslaget tidligere. Jeg spiller der treneren ønsker at jeg skal spille, svarer 28-åringen.

Norge må slå Nord-Irland borte 26. mars for å ha et lite håp om playoff i VM-kvalifiseringen.

– Den kampen er litt vinn-eller-forsvinn. Vinner vi, så tror jeg vi kan være med å kjempe. Taper vi, så blir det veldig vanskelig for oss, innrømmer han.

Akillestrøbbel

Elyounoussi stortrives i gresk fotball. Han har startet de to siste kampene for storlaget Olympiakos, som leder eliteserien i Hellas med god margin. 28-åringen scoret i 3-0-triumfen mot Iraklis for et par uker siden.

– Det går veldig bra, jeg begynner å finne formen nå, sier den tidligere Rosenborg- og Heerenveen-spilleren.

Han har fått kontroll på en akilles som skapte trøbbel for ham forrige måned.

– I desember begynte jeg å slite med en vond akillessene. Dermed spilte jeg ikke så mye etter jul. Nå har jeg imidlertid kontroll på den, sier 28-åringen.

– Gjør den deg usikker for spill i fortsettelsen?

– Nei da, det går fint nå. Jeg må bare få kontinuerlig behandling på den, svarer angriperen.

Rivaloppgjør

Elyounoussi spiller ikke torsdagens europaligaoppgjør mot Osmanlispor grunnet en liten muskelskade, men melder seg klar til søndagens bortekamp mot rivalen AEK.

– Fotballinteressen i Hellas er veldig stor, spesielt rundt de største lagene, sier Elyounoussi, og ramser opp Olympiakos, Panathinaikos, AEK og PAOK.

– AEK-kampen har vært utsolgt i lang tid. Det kommer til å gå vilt for seg. Det blir veldig kult, sier han.

28-åringen gleder seg over Olympiakos' sterke ledelse i serien. Det er 13 poeng ned til tabelltoer Panionios etter 20 serierunder.

– Jeg har aldri vunnet serien før, men nå ser det bra ut. Forhåpentligvis klarer vi det. Det er en stor drøm med seriegull, sier Elyounoussi til NTB.

