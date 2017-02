Eckhoff står over trening – usikker foran stafetten

Det kan bety at Norges stafettjenter må klare seg uten sin viktigste løper når de skal forsvare VM-gullet fra Holmenkollen fredag.

– Hun var ikke bra etter gårsdagens normaldistanse. Hun følte seg dårlig utover ettermiddagen og slet med den følelsen i natt. Hun har følt seg bedre fra totiden i natt, men har sovet lite, og vi ønsker at hun skal få best mulig tid til å forberede seg til stafetten, sa landslagstrener Stian Eckhoff da han møtte pressen utenfor den norske leiren på Hotel Edelweiss torsdag morgen.

– Tiril skal nå bruke dagen til å fylle opp lagrene og få seg litt søvn. Kanskje blir det litt trening på ettermiddagen dersom hun føler seg hundre prosent, tilføyde han.

Følte seg dårlig

Landslagslege Ola Berger sa følgende om situasjonen:

– Tiril er sliten etter løpet. Vi tror ikke det er noe smittsomt eller noe sånn. Men hun har ikke fått i seg mye etter løpet. Da det snudde klokka to i natt så ble det litt kort tid til å møte opp på pressekonferanse og å trene i formiddag. Formen er stigende, så vi tenker at hun skal være klar for stafett i morgen. Det er plan A, sa Berger.

Landslagstrener Stian Eckhoff bekrefter at hans søster følte seg dårlig forholdsvis raskt etter målgang på normaldistansen.

– Hun følte seg uggen og var ikke bra. Etter å ha gått seg en tur følte hun seg bedre, men likevel har dette pågått utover natten, sa han.

Er isolert

Tiril Eckhoff, som ble beste norske utøver på 39.-plass på normaldistansen i VM onsdag, skal i utgangspunktet gå den tredje etappen på fredagens stafett i Hochfilzen.

Landslagstrener og storebror Stian bekrefter at det norske VM-håpet er isolert fra resten av den norske troppen.

– Dette har vi gjort kun for sikkerhets skyld, og av hensyn til de andre utøverne, sier han.

Den norske landslagsledelsen kan helt inntil fredag formiddag gjøre endringer på det norske stafettlaget. Fanny Horn Birkeland er reserve.

– Vi føler situasjonen til Tiril utover dagen. I utgangspunktet blir hun meldt på, men dersom hun sier at det mangler litt, må vi tenke alternativt, sier Stian Eckhoff.

Kaia Wøien Nicolaisen, Hilde Fenne og Marte Olsbu utgjør resten av det norske laget.

