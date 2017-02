Bolt: – Jeg ville legge opp etter OL

– Jeg ville legge opp etter OL, men mitt team sa nei, sier friidrettsstjernen.

Tidligere i februar gikk Usain Bolt rundt hele arenaen på sitt sedvanlige vis under et stevne i Melbourne for å skrive autografer til fansen. Han stilte også opp på utallige selfies.

– Jeg nyter dette. Den eneste grunnen til at satser denne sesongen er for fansen. Jeg vil gi alle en sjanse til å se meg igjen og derfor løpe flere løp i løpet av sesongen, forklarer Bolt.

Usain Bolt, med åtte OL-gull og elleve VM-gull, har vært friidrettens største stjerne siden OL i Beijing i 2008. Her slo han gjennom med sitt første OL-gull. Det kom på 100-meter da han løp inn til verdensrekord på 9,69. Han doblet gullfangsten i 200-metersfinalen. Da vant Bolt på 19,30 sekunder. Han slo amerikaneren Michael Johnsons "umulige verdensrekord" (19,32).

Siste sesongen

– Jeg er nummer én, brølte Bolt til TV-kameraene dagen før sin 22-årsdag.

Under VM i Berlin i 2009 satte han den nåværende verdensrekorden på 9,58 sekunder (100 meter) og 19,19 (200). Begge rekordene er ventet å stå i lang tid framover.

– Om du ser fram mot VM i London om seks måneder, hva ser du?

– Jeg ser ikke så langt fram. Det er min siste sesong. Jeg stresser ikke. Jeg kommer alltid til å trene hardt for å komme på et bra nivå, men jeg tar en måned av gangen, svarte Bolt.

I OL-finalen på 100 meter i 2016 var sprintfenomenet i bakleksa i starten, men han passerte Justin Gatlin på de siste 30 meterne og vant på tiden 9,81. På 200 meter var Bolt mer overlegen da han vant på 19,81.

Dropper 200 meter

– Jeg ville legge opp etter OL, men teamet mitt sa "nei, du burde ikke legge opp nå". Jeg syntes de hadde et poeng.

Om et halvt år, lørdag 5. august og torsdag 10. august, avgjøres herrenes VM-finaler på henholdsvis 100 og 200 meter på Olympiastadionen i London.

– Jeg har aldri konkurrert så tidlig i sesongen, og er ikke i toppform. Jeg forsøker å løpe meg i form. Jo mer jeg løper, jo bedre kjenner jeg meg, sier Bolt, som under stevnet i Australia i starten av februar deltok på tre stafetter og et løp individuelt: 150 meter på tiden 15,28.

Under det kommende verdensmesterskapet dropper Bolt 200 meter. I stedet blir friidrettskongen siste opptredener for det internasjonale publikumet på 100 meteren og på stafetten.

(©NTB)