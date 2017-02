Verdens beste til Manchester City

Den hardtsatsende engelske ligaen har dermed fått sin hittil største stjerne. 34-åringen kommer fra Houston Dash på en korttidskontrakt.

Hun skal spille den korte sesongen fram til juni, som gjennomføres fordi engelsk kvinnefotball i år skal legge om til høst-vår-sesong.

Lloyd er landslagskaptein for USA og har spilt 232 landskamper. Hun er blitt matchvinner i to OL-finaler (2008 og 2012) og gjorde hattrick da Japan ble slått 5-2 i VM-finalen i 2015. Ett av de målene scoret hun fra midtstreken.Hun vant FIFA-kåringen av årets spiller både for 2015 og 2016. CL-ambisjon - Jeg er utrolig glad for å slutte meg til Manchester City, som fører an i utviklingen av kvinnefotball både på og utenfor banen, sier Lloyd til klubbens nettsted.- Etter å ha spilt i USA hele karrieren oppfyller jeg nå en ambisjon jeg lenge har hatt, om å prøve meg i nye omgivelser. Jeg får også spille i mesterligaen, noe jeg gleder meg veldig til. Lloyd slutter seg til et lag med engelske landslagsspillere som Steph Houghton, Lucy Bronze og Toni Duggan. Manchester City møter danske Fortuna Hjørring i mesterligaens kvartfinale, der begge kamper spilles i slutten av mars. Stjerner Lloyd er ikke eneste amerikanske landslagsstjerne som har reist til Europa for å spille i mesterligaen. Alex Morgan er blitt lagvenninne med Ada Hegerberg i Lyon. Blant de utenlandske stjernene i engelsk fotball er også to norske profiler, landslagskaptein Maren Mjelde i Chelsea og Andrine Hegerberg i Birmingham.

(©NTB)