Veland før Real Madrid – Napoli: – Her blir det mål

Real Madrid topper La Liga med 49 poeng, mens Napoli på tredjeplass i Serie A er ubeseiret i 13 strake ligakamper.

Gjestene fra pizzabyen kommer til Santiago Bernabéu stinne av selvtillit etter 15 mål på de fem siste ligakampene. Laget er mestscorende i Serie A med 57 mål på 24 kamper.

– Her blir det mål, sier Petter Veland til NTB på spørsmål om hva han tenker om kampen og utdyper.

– Det ligger i Real Madrids natur og de er vel ett av få lag som ikke har spilt 0–0 denne sesongen. Napoli på sin side er i forrykende form og har mange kapasiteter offensivt. Spillerne ser ut til å ha prikket toppformen på samme tid.

Må legge grunnlaget hjemme

Det italienske laget kommer til Madrid med flere tusen supportere i ryggen til tross for beskjedne 3.917 bortebilletter.

Rundt 10.000 Napoli-fans, inkludert Diego Maradona, skal etter rapportene være i Madrid.

Veland sier Real Madrid jevnt over har sett bra ut denne sesongen, men at det i likhet med Barcelona har gått lengre perioder før de har fått ut sitt beste.

– Og de møter Napoli på et dårlig tidspunkt. De er fulle av selvtillit, forklarer han.

Han påpeker at Real Madrid tapte borte mot Borussia Dortmund og spilte uavgjort borte mot Manchester City forrige sesong. Grunnlaget blir som regel lagt på eget gress.

– Man skal ikke legge for mye vekt på forrige sesong, men det er ikke noe tvil om at Real Madrid i likhet med Barcelona legger grunnlaget på hjemmebane. Det som er bra med dette oppgjøret er at jeg ikke tror det ligger i Real Madrids natur logikk og natur å være fornøyd med en 1-0- eller 2-1-ledelse. Det tror jeg gir enda større forventninger om en kjempegod kamp.

Når lagene går ut på Santiago Bernabéu onsdag vil det være ekstra spesielt for to Napoli-spillere.

José Callejón og Raúl Albiol har begge en fortid i den liljehvite trøya. Veland tror på en fin mottakelse blant Real Madrid-fansen.

– De blir nok tatt godt imot. Spesielt Callejón som var en del av B-laget. Albiol ble i sin tid hentet fra Valencia og hadde ikke det samme forholdet til supporterne. Han var i grunn en hakkekylling for fansen. Men jeg tror en spiller som Callejón kan bli applaudert av hele Santiago Bernabéu når lagoppstillingene presenteres.

Og da sier vel historien at nettopp Callejón scorer mot sin tidligere klubb.

Trenerduell

Cristiano Ronaldo, som pådro seg en liten smell i serieoppgjøret mot Osasuna, er tatt med i Zinédine Zidane sin kamptropp til kampen. Det er imidlertid ikke Gareth Bale som har vært ute i tre måneder med en ankelskade. Waliseren er tilbake i trening, men mesterligaoppgjøret mot Real Madrid kommer for tidlig.

Mens nevnte Zidane ikke trenger å presenteres videre, er det en langt mer ukjent herremann som står på motsatt trenerbenk onsdag.

Mens Zidane gjerne står i frakk og dress, står Napoli-trener Maurizio Sarri i langt mer komfortable treningsklær.

Den tidligere bankansatte, men svært eksentriske 58-åringen som røyker opp mot fire sigarettpakker om dagen, føler seg ikke skremt av å skulle lede Napoli ut på mektige Santiago Bernabéu. Han bestemte seg for å satse på fotball framfor finans i 1999 da Zidane spilte for Juventus.

Og der Sarri mangler fotballerfaring på lik linje med Zidane, er han en mester til å få det beste ut av sine spillere.

Nå står han overfor en svært utfordrende oppgave når Real Madrid skal sendes ut av mesterligaen.

