Tour des Fjords åpner i Balestrand

Under onsdagens pressekonferanse bekreftet rittleder Roy Hegreberg at også årets ritt får fem etapper. Ingen av årets etapper går for øvrig innom Bergen, som skal arrangere VM senere i år.

Rittet avsluttes i Stavanger 28. mai.

Dette er etappene:

1) Balestrand – Førde

2) Gulen – Nordheimssund

3) Odda – Haugalandet/Haugesund.

4) Stavanger – Sandnes

5) Hinna Park – Stavanger.

