Sagosen best i norsk VM-gjenforening

Det var imidlertid Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Espen Christensen i hjemmelaget som kom best i gang. GOG var best i første omgang, og serieleder Aalborgs trener Aron Kristjánsson tok timeout på 11-8 for å gi forsvaret en skjennepreken.

Aalborgs er ligaens beste lag defensivt, men var langt fra å leve opp til det i første omgang. Scoringer av Jøndal og Johannessen førte vertene opp i 15-11, og ved pause sto det 18-16.

Sagosen er vant til å herje i dansk eliteserie, men onsdag scoret han sitt første mål et stykke ut i annen omgang, da han reduserte til 22-20. Ved hjelp av Norges playmaker ble kampen ubønnhørlig avgjort av gjestene, som tok sin sjette strake seier.

Onsdag kom han i skyggen av høyrekant Patrick Wiesmach, som scoret ni mål. Sagosen nøyde seg med fire.

Jøndal var god for GOG, scoret seks mål og bidro til å gjøre kampen spennende nesten helt inn, men Aalborg dro seieren i land. Johannessen scoret tre ganger.Bjerringbro-Silkeborg på 2.-plass vant 28-20 over Midtjylland og er fortsatt fire poeng bak. GOG er nummer sju.

