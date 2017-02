Rekdal tror Lagerbäck kan by på overraskelser

Mandag hadde Lagerbäck sin første arbeidsdag som norsk landslagssjef. I sitt første enkeltintervju etter utnevnelsen fortalte 68-åringen til NTB at han er i full gang med å skaffe seg oversikt over det norske spillerlandskapet. I forrige uke så han sju-åtte kamper med aktuelle spillere i aksjon.

– Jeg kan ikke alle spillerne fotballmessig, men jeg har nok et allment inntrykk, sa Lagerbäck, som ikke ønsket å gå inn på enkeltspillere.

Norges første kamp under Lagerbäck blir VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland i slutten av mars. Før den tid blir det noen samlingsdager på Fulhams treningsfelt i London.

– Han må få på plass en tropp og et fundament som gjør at Norge blir vanskelig å slå igjen, svarer Kjetil Rekdal på spørsmål fra NTB om hva som blir Lagerbäcks første utfordring.

Den tidligere Vålerenga-treneren skal selv følge eliteserien med argusøyne neste sesong – da som ekspert for Discovery.

– Punkt én er at han må skaffe seg oversikt, så må han finne de rette spillerne til å spille sin fotball på, fortsetter Rekdal.

Stopperproblem

Selv nevner Lagerbäck en gruppe på 35-40 navn som kan være aktuelle til hans første landslagstropp. Rekdal mener sentrallinjen bør være ganske åpenbar – med ett unntak.

– Det spørs hvordan han ender opp med å spille, men vi trenger en god keeper, et godt stopperpar og en spiss som scorer mål. Vi har en (Rune A.) Jarstein som spiller på høyt nivå, Joshua King scorer mål for Bournemouth og kan gjøre en jobb på topp, og så er det spennende på midten med (Stefan) Johansen som virkelig er i slag igjen for Fulham.

– Men det er stopperne som er den største utfordringen.

Even Hovland, Håvard Nordtveit, Stefan Strandberg og Vegard Forren var midtstopperne som spilte mest under Per-Mathias Høgmo, som kun fikk oppleve fire bortekamper der Norge holdt nullen.

Overraskelser

– Resultatene til Lagerbäck med Island og Sverige er meget solide, og Norge trengte nå en trener som tenker resultat den nærmeste tiden. Vi er nesten ute av VM-kvaliken, så vi må stikke fingeren i jorda og prøve å få en som kan få resultater med det mannskapet vi har tilgjengelig. Da er en type som Lagerbäck, basert på hans historie, et solid og trygt valg, mener Rekdal.

Den tidligere Vålerenga-treneren tror det kan komme overraskelser i Lagerbäcks første uttak.

– Ja, det tror jeg. Vi må være klar over at han har kjørt veldig stabilt med én ellever i Island og Sverige, og han vil helt sikkert finne den elleveren han mener passer best til sin fotball, avslutter Rekdal.

