Real Madrid festet grepet mot Napoli

Etter å ha kommet under slo hjemmelaget tilbake, og det endte med en komfortabel seier til den regjerende mesteren. Napoli, som ofte scorer masse mål i sine kamper, kunne ha tangert en klubbrekord onsdag, men måtte tåle sitt første tap på 19 kamper.

– Selv om vi tapte, synes jeg vi spilte en god kamp. Vi kjempet helt til siste fløyte. I returkampen vil vi kjempe enda hardere, sa Napolis målscorer Lorenzo Insigne.Real Madrid sto som vanlig høyt med sin forsvarsfirer, og laget gikk ut med et direkte press på motstanderen fra første sekund.Etter åtte minutter ble laget hardt straffet. Marek Hamsik brøt en ball og passet i bakrommet til Insigne. Spissen viste stort overblikk da han skrudde ballen på en berøring fra over 30 meter forbi en litt feilplassert Real-målvakten Keylor Navas. Kom tilbake Etter at Real-spillerne hadde kommet seg fra kalddusjen slo Karim Benzema til bare ti minutter senere. Han traff perfekt med en heading inne i feltet etter en utsøkt pasning fra Dani Carvajal, som brukte utsiden av høyrefoten.Dermed har den franske spissen scoret i fire strake CL-kamper. Hjemmelaget fortsatte presset mot Napoli-forsvaret, og tre minutter før sidebytte var Benzema bare centimeter unna sitt annet mål, men ballen slo på utsiden av stolpen. Kort etter pause viste Cristiano Ronaldo litt av sitt repertoar. Etter et par tobeinsfinter på kanten la han ut i 45 grader, og tyske Toni Kroos bredsidet ballen i mål bak Pepe Reina, som hadde havnet på feil fot.– Vi gjorde en god kamp. Det var synd med baklengsmålet, men vi gjorde det som skulle til for å vende kampen, og jeg synes det var en fortjent seier, sa Real Madrid-trener Zinédine Zidane. Ronaldo måtte for femte mesterligakamp på rad gå målløs av banen. Han står fortsatt med 95 CL-mål og mangler to på å bli første spiller med 100 europacupmål.Glass og ramme I stedet presenterte Casemiro seg. Det er ikke ofte han scorer, men 3-1-målet kan han sette i glass og ramme. Han fikk fulltreff på en retur like utenfor 16-meteren, og ballen skrudde inn i mål i lengste kryss. Dries Mertens misbrukte en stor sjanse til å redusere for Napoli, og laget fikk også et mål korrekt annullert for en hårfin offside. En redusering til 2-3 ville skapt spenning foran returkampen i Napoli 7. mars.– Vi gir ikke opp. I returkampen prøver vi å vinne 2-0, og jeg er sikker på at våre supportere vil gjøre San Paolo til et inferno, sa Napoli-trener Maurizio Sarri. Real Madrid håper å ta seg til kvartfinalen for sjuende år på rad, mens Napoli er i mesterligaens åttedelsfinale for annen gang noensinne.

