Landslagstreneren slapp med skrekken

Etter den begredelige innsatsen på onsdagens normaldistanse, der Tiril Eckhoff ble best av de norske jentene på 39.-plass, fryktet landslagstreneren at et trist norsk VM-punktum var i emning.

– Jeg frykter at vi ikke har noen på start på fellesstarten. Dersom det skjer, er det kjempekjedelig, sa han til NTB.

– Med tanke på hvor vi var i fjor, kan dette bli en ordentlig nedtur, tilføyde han.

Tiril Eckhoff var også temmelig skråsikker på at hun ikke ville få gå fellesstarten.

–Jeg tror kanskje den ryker. Jeg har ikke gått så mange skirenn i vinter, og dermed må jeg kvalifisere meg. Når jeg går så dårlig som jeg har gjort nå, fortjener jeg egentlig ikke å få gå, sa hun.

Kort tid etter rennslutt onsdag offentliggjorde imidlertid Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) den foreløpige startlisten til søndagens renn. Der er både Olsbu og Eckhoff med.

Eckhoff kom med som nest siste løper og i kraft av sine prestasjoner i VM. Marte Olsbu er inne på lista som følge av sterke verdenscupplasseringer tidligere denne sesongen.

30 løpere får plass på fellesstarten som avslutter VM. De 15 beste i verdenscupen sammenlagt er sikret start – pluss eventuelle medaljevinnere i VM som ikke er blant disse. Ole Einar Bjørndalens kone, Darja Domratsjeva, tilhører den sistnevnte kategorien.De gjenstående ledige plassene på fellesstarten fylles av de utøverne som har plukket flest poeng på de tre forutgående individuelle rennene i VM.

(©NTB)