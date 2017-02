Lagerbäck: – Å vinne betyr bra fotballkamper

Lagerbäck er i Oslo og legger puslespillet rundt støtteapparat og spillersonderinger. Han møter NTB på Ullevaal stadion.

68-åringen lar seg ikke hisse noe opp av snakk om "traust fotball" fra enkelte norske fotballeksperter.

Han har trent både Sverige, Nigeria og sist lille Island i internasjonale sluttspill. CV-en er mildt sagt imponerende.

– Noen hevder at dine lag ikke spiller attraktiv fotball og at det er kjedelig å se på. Bryr du deg om slikt etter et langt liv med fotball?

– Først, debatt er alltid positivt. Jeg vil svare både og på spørsmålet. Attraktiv fotball er jo veldig ulik fra menneske til menneske. For meg handler det om å spille bra eller mindre bra. På dette nivået dreier dette seg for meg om å vinne. Da forsøker jeg å finne et så effektivt spill som mulig for å vinne fotballkamper. Det er for meg bra fotball, sier Lagerbäck til NTB.

– Personlig vil jeg si det er fantastisk å se Barcelona når de er på sitt beste. Men er det mer underholdende å se et lag ha ballen 60–70 prosent på egen banehalvdel og ballen kanskje ti ganger i motstandernes felt enn et enklere spill der du er i straffeområdet 20 ganger?

– Det er en smakssak.

Hodgson

Lagerbäck er kjent for å benytte seg av samme startoppstilling ofte og bruke ganske få spillere når han først kjenner materialet sitt.

Norges ferske landslagssjef fikk følge den britiske revolusjonen i Malmö FF på ganske nært hold da han var en ganske ung trener.

Det formet ham. – Jeg har hatt sånn flaks i livet at jeg kom inn i landslagsfotballen i 1990. Der – og også noe før – har jeg fått følge både klubb- og landslagsfotball på nært hold. Fra det Bob Houghton og Roy Hodgson (trenere begge i Malmö FF) gjorde og vant så mye med den basisen at man må være velorganisert. Jeg har bare blitt mer og mer bevisst på at jo bedre organisert man er, jo større blir sjansene for å vinne, sier Lagerbäck til NTB.

– Det er enda viktigere om man har mindre gode spillere enn motstanderne. Vet spillerne eksakt hva de skal gjøre og kan hjelpe hverandre, så øker sjansen til å vinne.

Under Høgmo – ti seirer på 35 kamper – trengte Norge ofte svært mange sjanser på å score mens motstanderne fikk uttelling på ganske få muligheter.

Lagerbäck må snu den trenden. – Jeg tror ikke det finnes noen snarveier for å endre på det der. Jeg tror det handler om å organisere spesielt forsvarsspillet, men også angrepsspillet, sier Lagerbäck.

Eggen-skryt

Han liker å bruke to spisser, og mener det gir klare fordeler fordi nasjoner som "Island, Sverige og Norge nesten alltid kommer til å møte bedre lag".

– Det er en fordel om man kan spille med to "forwards". Da har man en kontringsomstilling. Rosenborg gjorde det fantastisk med en sentral spiss under Nils Arne Eggen. Egil "Drillo" Olsen gjorde det fantastisk på sin tid med det samme.

– Men slik fotballen ser ut i dag, synes jeg det finnes klare fordeler med å bruke to spisser. Møter du et bra lag, må du også velge spisser som makter å spille en form for forsvarsspill. Det gjelder å organisere laget "off-def", sier Lagerbäck.

I slutten av mars setter Lagerbäck sine ideer ut i livet med Norge i VM-kvalkampen mot Nord-Irland borte.

