Kristoffersen har testet ski som VM-oppladning

Han innleder mesterskapet med storslalåm fredag, og oppkjøringen til den øvelsen har vært litt spesiell.

– Formen min i storslalåm har vært veldig varierende, så det er ikke helt enkelt å svare på hvordan det ligger an nå, sier han til NTB.Han var den alle skulle snakke med da det norske laget hadde pressemøte for teknikerne på Cristal hotell i St. Moritz onsdag kveld. Han forklarte for NTB hvorfor ikke storslalåmen har sittet helt som ønsket: – Det har skyldes veldig mye meg selv, men jeg må nok si at det har hatt en del med utstyret å gjøre også. De siste ukene i storslalåm har jeg testet veldig mye ski og utstyr. Jeg har endret mye på oppsett, på skiene og på alt mulig, og så gjenstår det å se om det funker eller ikke. Det finner man ikke ut av før man står i mål etter å ha kjørt. Mangler litt råskap Henrik Kristoffersen liker traseen storslalåm-VM skal kjøres i. Det er et positivt element, og gir større trygghet før fredagens første VM-renn for hans del. – Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg føler meg helt trygg eller ikke før jeg skal i gang, men jeg føler meg nok tryggere her i denne bakken enn jeg ville vært i andre bakker. Men det er ikke tvil om at jeg mangler litt på den nødvendige råskapen i storslalåm. Jeg mangler vel også litt av den siste kraften, men samtidig, i og med at vi kjører her i St. Moritz, så er det en bakke der det også gjelder å være litt mer forsiktig. Det kan jeg være, mener Kristoffersen eller "Spjælingen fra Rælingen" som han også kalles. Har ferdighetene Kristoffersen mener at han har de nødvendige ferdighetene til å kunne kjempe helt i toppen også i storslalåm, men det gjelder å få ut maksimalt akkurat den dagen VM-rennet går. Det er ikke alltid like enkelt. Til nå i VM har jo ikke akkurat de norske løperne hatt marginene med seg. Det er blant annet, blitt to "sure" fjerdeplasser. – Vi står med en sølvmedalje så langt i mesterskapet, og alle mener at du skal redde gullet. Føler du et stort press på dine unge skuldre? – Nei, jeg føler absolutt ikke noe press på meg selv. Folk må se ting i sammenheng og perspektiv. Jeg føler at folk har litt skylapper til tider. Man må tenke litt på hvordan bakkene og løypesettet er, og ingen må glemme at jeg ble nummer 19 i slalåmen her i verdenscupfinalen i fjor. Da var jeg syk, så jeg tror ikke jeg blir nummer 19 i år, sier Kristoffersen til NTB. Men han sier at alt kan skje, og mye skal være på plass for at det skal bli medaljer. – Det handler om en dag, og mye skal klaffe for at det skal kunne gå veien. VM kommer annethvert år, og jeg har mye mer fokus på verdenscupen enn på VM her i St. Moritz. Målet mitt er hele tiden å bli bedre på ski, og det oppnår jeg først og fremst gjennom å kjøre godt i verdenscupen, avslutter han.

