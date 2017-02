Johaug anker ikke domsutvalgets avgjørelse

I en pressemelding heter det at avgjørelsen om ikke å anke er tatt etter en totalvurdering. Det heter at hun opplever avgjørelsen som urimelig streng, men at det viktigste for henne nå er forutsigbarhet slik at hun fullt ut kan konsentrere seg om skiløping.

– Dette har vært en tung og vanskelig sak for Therese Johaug, og hun håper nå at hun kan legge den bak seg, står det i pressemeldingen.

– Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet. Vi har gjort dette slik at hun kan konsentrere seg om idretten og legge saken bak seg, sier hennes advokat Christian B. Hjort til NTB.

– Jeg synes dette er en streng dom både på aktsomhetsvurderingen og utmålingen. Jeg er uenig i den, men det er en rekke forhold man må ta stilling til når det gjelder en anke og om vi vil at de fortsatt skal behandle saken. Vi vil avslutte den, siden det alt i alt er skiløpingen som er det viktigste for Therese. Det er den totalvurderingen vi har tatt, legger han til.

Domsutvalget reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned. Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

Både Antidoping Norge, Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Verdens antidopingbyrå (WADA) kan fortsatt anke dommen fra NIF.