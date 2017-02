Derfor vil det ikke bli innledet disiplinærsak mot noen i Kasakhstans tropp, men IBU vil avvente utfallet av østerrikske myndigheters etterforskning før saken legges helt til side.

Alle Kasakhstans ti VM-deltakere ble dopingtestet etter en politirazzia mot deres hotell i forkant av mesterskapet. Østerrikske myndigheter aksjonerte som følge av mistanke om doping.– Vi ba Østerrikes antidopingbyrå (NADA) om å innhente både urin- og blodprøver fra samtlige utøvere. I dag har det WADA-akkrediterte laboratoriet i Seibersdorf rapportert at samtlige utøvere var negative, heter det i en pressemelding fra IBU.Prøvene ble analysert med tanke på alle stoffer på WADAs forbudsliste, deriblant EPO og veksthormoner. Avventer – Som følge av at prøvene var negative, vurderes ingen disiplinære tiltak mot noen utøvere nå. Siden østerrikske myndigheters etterforskning pågår, reserverer vi retten til å treffe tiltak senere basert på det som måtte avdekkes, skriver IBU.Det understrekes av Kasakhstans skiskytterforbund har samarbeidet med østerrikske myndigheter, IBU og NADA. Allerede onsdag meldte Kasakhstans sportsminister at han var blitt informert om at dopingprøvene var negative. Reagert Fra kasakhstansk hold er det reagert sterkt på at utøverne ble pågrepet i politiaksjonen forrige uke. Det ble tatt beslag i medisinsk utstyr, medisiner og mobiltelefoner. Aksjonen ble gjennomført på grunn av funn som ble gjort i en søppelcontainer ved en bensinstasjon i Østerrike i januar. Det ble funnet gjenstander som vekket mistanke om doping, og funnene ble sporet tilbake til Kasakhstans landslag ved hjelp av tilhørende dokumenter.

