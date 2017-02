FIS sender Johaug-saken til eget dopingutvalg

Styret i FIS møtte på hotell Kulm i St. Moritz onsdag for å diskutere Johaug-saken.

– Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS. En innstilling fra utvalget er ventet om ikke altfor lang tid, sa Seeberg til NTB etter møtet.

Han sa videre at FIS sitt utvalg vil rådføre seg med Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) før de tar en avgjørelse. En innstilling fra utvalget vil så gå tilbake til styret, som skal vedta om de velger å anke den norske stjernens 13 måneders utestengelse eller ikke.

Tidligere onsdag ble det klart at Therese Johaug selv ikke anker dommen.

– Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet. Vi har gjort dette slik at hun kan konsentrere seg om idretten og legge saken bak seg, sa hennes advokat Christian B. Hjort til NTB.

Både Antidoping Norge, Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Verdens antidopingbyrå (WADA) kan fortsatt anke dommen fra NIF.

Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016. Domsutvalget i Norges Idrettsforbund reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned.

