Eckhoff: – Vi har en kjempejobb å gjøre

15-kilometeren i Hochfilzen endte i en gedigen nedtur for de norske skiskytterkvinnene. 17 tilleggsminutter ble det samlet sett på den norske kvartetten, og etter endt renn sto Tiril Eckhoff igjen som beste norske på 39.-plass.Landslagstrener og storebror Stian Eckhoff så ingen grunn til å tåkelegge hva han synes om den norske innsatsen på den nest siste individuelle distansen i årets VM. – Det er nitrist. Det er ikke så mye annet å si. Vi hadde forhåpninger til Marte (Olsbu) og Kaia (Wøien Nicolaisen), som er våre beste skyttere, men det blir for mye bom. Da er det kjørt, sa han til NTB i pressesonen. Fanny overbeviste ikke Landslagstreneren hadde få svar på hva som gikk galt på standplass for elevene. Sikre var heller ikke hovedpersonene. – Dette er en skytekonkurranse, og da er det kanskje fort gjort å tenke at skytingen er ekstra viktig. Så skyter man dårligere enn man egentlig burde gjort, sa Tiril Eckhoff som et forsøk på en forklaring. Nå handler alt om å løfte laget inn mot fredagens VM-stafett. Der er Eckhoff, Olsbu og Nicolaisen selvskrevne kort på det norske laget. Hilde Fenne og Fanny Horn Birkeland kjemper om den siste plassen. Sistnevnte kunne med en god normaldistanse onsdag ha avsluttet diskusjonen. Det gjorde hun ikke. – Jeg ble ikke så veldig mye klokere. Det var ikke veldig overbevisende, sa Stian Eckhoff om uttaket av den fjerde og siste stafettløperen. Vanskelig valg – Du har ikke noe klart valg sånn det ser ut nå? – Nei, det har jeg ikke, bekreftet han overfor NTB. Eckhoff innrømmer at normaldistansen ikke var egnet til å skape de helt store forventningene til fredagens stafett. Om egne forventninger sier han: – Jeg må si jeg er litt spent nå. Samtidig skal vi ikke lenger tilbake enn til Ruhpolding for å finne en stafett der vi virkelig fikk det til. Det med skyting handler om trygghet, og sånn sett har vi en kjempejobb foran oss de to neste dagene. – Jobben nå er å få jentene opp å gå. Tiril er ikke kjempenegativ. Hun gjør en dårlig første skyting i dag og ødelegger mye der. Deretter blir hun gående i et vakuum, tilføyde han Lillesøsteren tror det er mulig å snu de negative følelsene på to dager. – Vi har gjort det dårlig hele gjengen, så da får vi sette oss sammen og ta et møte. Vi får ta en oppvask og sørge for at det blir god stemning igjen, sa hun. Trøsten er at både Marte Olsbu og Tiril Eckhoff er kvalifisert for søndagens avsluttende VM-fellesstart. Etter målgang onsdag mente landslagstrener Eckhoff at det kunne se stygt ut for begge. Han slapp med skrekken.

