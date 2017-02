Bjørndalens OL-plan tar form

Søndag tok evighetsmaskinen fra Simostranda sin 45. VM-medalje på jaktstarten i Hochfilzen. Etterpå nølte han ikke med å si at bronsemedaljen hadde en smak av seier i seg.

Kjent for å hvile på laurbærene er 43-åringen likevel ikke. Blikket rettes stadig framover mot nye oppgaver og utfordringer. På kort sikt handler det om torsdagens normaldistanse i Hochfilzen. På lang sikt er det OL i Pyeongchang neste vinter som gjelder.

Bjørndalen, kjent for sitt øye for detaljer og evne til å jobbe strukturert mot neste mål, har allerede en klar plan for hvordan han igjen skal skape overskrifter når olympiske medaljer ligger i potten om temmelig nøyaktig ett år.

Har to alternativer

Johannes Thingnes Bø hevder han er skråsikker på at tidenes fremste skiskytter vil komme sterkere til Pyeongchang enn han er i øyeblikket. Konfrontert med den uttalelsen sier Bjørndalen til NTB:

– Jeg er bedre neste år, ja.

– Bedre på?

– Den fysiske formen, håper jeg. Skytingen er ganske bra nå. Jeg er ikke på mitt beste, men den er bra.

– Du har allerede lagt en OL-plan som skal gi bedre form enn i dette VM?

– Det har jeg, men jeg har et par alternativer som jeg må diskutere med Roger (trener Grubben) og se hva jeg lander på. Jeg har et spesielt ønske jeg har lyst til å gjennomføre, sier skiskytterkongen.

– Hva handler det om?

– Det skal jeg i hvert fall ikke snakke med mediene om, smiler han.

De viktige detaljene

Sikkert er det at brikkene i Bjørndalens OL-puslespill er i ferd med å falle på plass. 43-åringen vet godt at ingen plan kommer med garanti om perfekt mesterskapsform, men superveteranen har gang på gang vist at han har kunnskaper og kvaliteter rundt formtopping få andre besitter.

Han kan meget vel lykkes igjen.

– Hvis jeg treffer med det jeg har tenkt, gjør jeg det. Men det er like vanskelig å treffe hvert år, og det var ikke lett denne ganger heller. Jeg var ikke spesielt fornøyd med sprinten, men det føltes bedre på jaktstarten. Treffer jeg igjen, er jeg der, sier skiskytterkongen.

OL-karrieren startet på Lillehammer i 1994. Seks vinterleker og 13 medaljer senere er evighetsmaskinen fortsatt like sulten og søkende etter detaljene som vil forlenge karrieren og gi påfyll til medaljesamlingen.

– Detaljene er veldig viktige for å få flyten, trene bra og holde seg frisk. Det er mye som skal organiseres. Det er mye rigging, og mesteparten av det gjør jeg selv, sier Bjørndalen, som også før VM i Hochfilzen tok grep for å få et forsprang på konkurrentene.

Tre dager før alle andre var han på plass i Hochfilzen for å trene og gjøre seg kjent med VM-løypene.

Hylles av alle

Etter søndagens bronseløp i Hochfilzen har skiskytterkongen mottatt hyllest og lykkønskninger fra fjern og nær.

– Det er bare positivt at folk bryr seg og følger med. De har tydeligvis ikke gått helt lei av verken skiskyting eller en litt eldre person som har holdt på en del år, smiler 43-åringen – og tilføyer:

– Det er hyggelig at folk setter pris på god idrett.

Torsdag fortsetter suksesshistorien for tidenes mestvinnende og beste skiskytter. Da er det normaldistanse i Hochfilzen.

