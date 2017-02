Birkeland vil gripe VM-sjansen

VM-debut er det riktignok ikke snakk om for 29-åringen, men sist han kjempet om VM-medaljer var helt tilbake i 2013. Den gang ble det 44.-plass på normaldistansen i tsjekkiske Nove Mesto. Året før ble han nummer 39 på 20-kilometeren i Ruhpolding.

Når Birkeland får karrierens tredje VM-sjanse onsdag, handler det igjen om normaldistansen. 29-åringen ser ingen grunn til ikke å legge lista høyt.

– Jeg tror jeg kan kjempe i toppen. Jeg har en fjerdeplass på normaldistanse fra tidligere denne sesongen, så på en maks dag er jeg med helt der oppe, sier han til NTB.

Testløp ga bekreftelse

Fjerdeplassen kom på 20-kilometeren under verdenscupåpningen i svenske Östersund. I VM-generalprøven i Antholz ble Birkeland nummer 13 på samme distanse.

– Hvor trygg er du på egen form?

– Helt trygg blir man jo aldri når det er lenge siden forrige konkurranse, men jeg hadde et bra testløp her i Hochfilzen i går, så jeg tror kroppen skal fungere, sier Birkenes-løperen.

– Testløpet var en noe kortere distanse enn normalen, men jeg hadde fire skytinger og fikk en god gjennomkjøring, tilføyer han.

Søndag sto lagkameratene Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen på seierspallen etter jaktstarten. Førstnevnte tok også sølv på sprinten. Det inspirerer Birkeland.

– Det har vært en god norsk start på mesterskapet, så det ser ut til at vi har truffet på opplegget. Da bør det være en god sjanse for at også jeg er i bra form, sier han.

Tviler på stafett

Lørdag er det herrestafett i Hochfilzen. Med et toppløp onsdag kaster Birkeland seg inn i kampen om en plass på det norske laget.

– Hvis jeg leverer et maksløp på normalen, er det mulig. Tarjei gikk samtidig gode løp, og erfaringsmessig er det vanskelig å slå seg inn blant de fire gutta der, smiler han.

– Du har ikke gitt opp?

– Det er ikke noe jeg bruker energi og tenker på. Først og fremst må jeg gjøre jobben min på normalen, så får vi ta stafetten etterpå, sier 29-åringen, som allerede har et godt stafettminne fra VM-byen Hochfilzen.

– Jeg har ikke de helt store individuelle resultatene her fra før, men vi gikk en artig stafett her for noen år siden. Den gangen var det tre rekruttgutter på laget sammen med Ole Einar. Vi vant den stafetten, og det er gode minner å ha med seg, smiler han.

De tre rekruttguttene som gikk stafetten i 2013 var for øvrig Birkeland, Vetle Sjåstad Christiansen og Henrik L’Abée Lund.

