Birkeland: – Tror Hilde får plassen

Med en god 15 kilometer ville Oslo-jenta vært sikret den fjerde og siste plassen på det norske laget til fredagens stafett. 63.-plass og fem tilleggsminutter kan fort vise seg ikke å holde. Vender landslagsledelsen tommelen ned for Birkeland, får Hilde Fenne grønt lys.Etter en god innledning på normaldistansen pådro 28-åringen seg tre bom på den tredje skytingen. Det ødela mye av dagen. – Jeg skulle selvfølgelig ønske at det hadde stått en null der det står tre i dag, for da hadde kanskje plassen vært min, men jeg tror kanskje Hilde får plassen. Skulle jeg likevel få den, tar jeg den. Jeg kan ikke si nei til det, smilte Birkeland etter målgang onsdag. – Det er opptil treneren å ta ut det laget han mener er best. Vi blir nok begge to skuffet hvis vi ikke får gå, men sånn er det. Det er en del av gamet, tilføyde hun. Etter endt normaldistanse var det i første rekke den tredje skytingen som ergret 28-åringen. – Det var én skyting som var forferdelig i dag. De andre tre er jeg egentlig brukbart fornøyd med. Samtidig var det et sliteløp, og jeg hadde ingen stor dag i sporet. Det var nesten så jeg sto stille der ute med dette føret og når kroppen ikke lystrer helt, sa Birkeland. Hun var ikke alene om å slite i det varme været og i de løse VM-løypene. Hva som gikk galt på den andre liggendeserien, vet hun ikke. – Jeg følte meg rolig og bra på standplass i dag, men vet ikke helt hva jeg gjorde galt på den serien. Jeg har trøblet litt på liggende i det siste, men synes jeg gjør mye bra på stående. Det skal jeg ta med meg, oppsummerte veteranen. Laget til stafetten blir trolig tatt ut senere onsdag.

