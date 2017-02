To Haugen-seirer var ikke nok, ut i kvartfinalen

Til tross for at Leif Kristian Haugen nok en gang viste seg som den sterkeste duellanten i det norske laget med to seirer, var det ikke nok til å få mer enn to omganger.

– Jeg synes egentlig at alle på laget gjorde en god jobb, men det er veldig små marginer som avgjør. Aleksander (Aamodt Kilde) møtte Alexis Pinturault i kvartfinalen, og det er ikke enkelt. Han tok ham i det første heatet i Stockholm, så han visste han kunne greie det, men det gikk ikke nå, kommenterte Haugen til NTB etter at den norske femteplassen (delt med tre andre land) var et faktum.

– Det var ikke enkelt å møte ham i blå løype og ta ham på slutten, for Frankrike lå jo litt foran oss på tid etter de første tre heatene, fortsatte Haugen.

Lett match

Tsjekkia i den første runden (åttendedelsfinalen) ble ingen stor utfordring. Norge vant 3-1. Den eneste som ikke vant sin duell var Aleksander Aamodt Kilde. Det forklarte han slik:

– For mitt vedkommende merket jeg at jeg hadde litt for mye grufs i beina i denne lagkonkurransen. Jeg har jo hatt konkurranser hver dag, og jeg merket allerede på start i denne lagkonkurransen at jeg begynner å kjenne det litt i lårene. Jeg gjorde det beste jeg kunne, men det ble litt for mye knoting i første runde. I den andre runden kjørte jeg helt greit, fortalte Kilde til NTB.

Etter at Tsjekkia var feid av banen var Frankrike motstander i kvartfinalen, og da sa det stopp for nordmennene, som ventet.

– Førstereisjentene våre gjorde en bra innsats. Dette var jo nytt for dem også, å møte Tessa Worley og Adeline Baud Mugnier som har bra meritter. Det var ikke enkelt for verken Maren Skjøld eller Kristin Lysdahl. Vi bet bedre fra oss i dag enn tidligere, og jeg føler meg sikkert på at neste gang blir det enda et hakk opp, mente Haugen.

Ikke bra nok

Med en seier og et tap som kom for franske Adeline Baud Mugnier, slo Kristin Lysdahl fast at det hadde vært moro. Hun kom inn på laget i 12. time etter å ha overbevist på trening like før lagkonkurransen startet.

– Det var veldig gøy, men ikke bra nok, i hvert fall ikke fra min side. Jeg skulle gjerne ha kjørt litt bedre. Det første heatet var helt greit, selv om jeg ble litt for rund et par steder. I det andre heatet var jeg rett og slett ikke rask nok ut fra start. Jeg følte at jeg nærmet meg henne, men avslutningen ble litt for tøff, fortalte Lysdahl til NTB.

Maren Skjøld kom til St. Moritz like før lagkonkurransen og ble kastet inn i det i sin VM-debut.

– Jeg liker slike konkurranser, så å få VM-debuten min i lagkonkurransen var virkelig moro. Det er mye spenning og ekstra moro å konkurrere med en rett ved siden av deg, sa Skjøld til NTB.

– Det var litt skuffende at vi ikke fikk flere runder, for dette gjør meg gira, og så er det noe vi ikke gjør til vanlig, la hun til.

– Hva med din egen innsats?

– Den første runden er jeg veldig fornøyd med. Den var bra på tid også, men jeg merket at mot Frankrike var jeg ute og rotet litt, og det har man ikke tid til. Det er ikke mulig å gjøre feil. Da taper man fort mye tid. Jeg synes dette var en veldig fin VM-start, for nå har jeg sittet hjemme og fulgt dette på TV. Jeg har jo gledet meg til å komme i gang selv, kommenterte Maren Skjøld til NTB.

Frankrike vant gullet med Slovakia på sølvplass. Sverige slo hjemmefavoritten Sveits i bronseduellen.

