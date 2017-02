Sterke konkurrenter til Norway Chess

Tirsdag var deltakerlisten klar. Turneringen i Stavanger har som mål å være blant de tre tøffeste sjakkturneringene i verden og arrangeres fra 5. til 17. juni.

På listen finner vi blant andre Carlsens tidligere VM-utfordrer, Sergej Karjakin. Russeren vant Norway Chess i 2013 og 2014.

– Vi er svært glade for at vi i jubileumsåret kan vise til tidenes sterkeste 10-mannsturnering. At vi er de aller første som noensinne klarer samle alle de ti beste på verdens ratingen viser at Norway Chess har befestet seg som den sterkeste og en av de absolutt viktigste turneringer i sjakkverden. Vi har siden oppstarten i 2013 ønsket å gjøre en annerledes turnering, dette viser at vi har lyktes med det, uttaler styreleder Kjell Madland i en pressemelding.

Flere av spillerne har deltatt i Norway Chess tidligere. Ny til turneringen er derimot Wesley So, som for øyeblikket er rangert som nummer to i verden.

– Jeg er glad for at jeg endelig kan delta i Norway Chess. Norge er så vakkert, jeg elsker det landet! Flotte mennesker, god mat og forhåpentligvis bra sjakk. Hva mer kan man be om? sier So.

Følgende spillere er med i Norway Chess: Magnus Carlsen (Norge), Wesley So (USA), Fabiano Caruana (USA), Vladimir Kramnik (Russland), Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike), Hikaru Nakamura (USA), Viswanathan Anand (India), Levon Aronian (Armenia), Sergej Karjakin (Russland) og Anish Giri (Nederland).

