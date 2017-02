Stöckl overrasket over OL-bakken

Det er konklusjonen etter de første hoppene i Sør-Korea. Onsdag hoppes det første verdenscuprennet i OL-anlegget.

– Gutta mener storbakken ligner på Almaty og Nizjnij Tagil. De kjenner igjen rytmen og profilen. Jeg tror dette vil passe våre gutter. Vi har sett dem hoppe bra i lignende bakker. Der har vi hatt gode resultater, sier landslagssjefen til NTB.

– Noe som overrasket dere i den nye OL-bakken?

– Det som overrasket meg var hvor rolig det er i bakken, selv om det blåser bakvind. Det var stille i bakken, og det tyder på en veldig god skjerming. Det er mulig å hoppe med mye vind uten at det blåser for mye i bakken, slår Stöckl fast.

De norske hopperne var ikke helt i toppen i de første hoppene, men i tirsdagens kvalifisering – da alvoret tok til – løftet Stöckls elever seg.

Daniel-André Tande, som var nummer tre og fem på trening, var forhåndskvalifisert og landet på 129 meter. Kongsberg-hopperen er det store norske håpet under VM i Lahti.

– Litt skuffende at Daniel ikke satte nedslag. Jeg tipper han vil gjøre det litt bedre i rennet. Han var litt småfrustrert etter kvalifiseringshoppet, men det pleier bare å være en fordel når han er litt småsint, sier Stöckl om Kongsberg-hopperen.

Duo på vei mot VM-formen

Andreas Stjernen og Robert Johansson markerte seg med fjerde- og sjuendeplass i kvalifiseringen til rennet i OL-bakken i Pyeongchang.

To av tre norske som måtte kvalifisere seg til det første rennet i den nybygde OL-bakken imponerte. Andreas Stjernen var fjerde best med 127,5 meter og 122,5 poeng. Robert Johansson ble nummer sju etter et svev på 127 meter og 120 poeng.

– Dette lover bra. Utøverne tar ut sine best håp når det gjelder. De vet hva de må jobbe med foran onsdagens renn, sier Stöckl.

Det gikk noe tyngre for Halvor Egner Granerud. Asker-hopperen var nummer 22 i kvalifiseringen. Han tok seg greit videre til onsdagens renn, men 120,5 meter og 106,5 poeng holdt ikke til å matche de beste.

Granerud viste ingenting som tyder på at Alexander Stöckl likevel bør ta med seg talentet til ski-VM i Lahti neste uke.

OL-bakken i Pyeongchang blir denne uken testet for første gang av de beste hopperne i verden. Flere av de norske hopperne er hjemme i et siste forsøk på å finne VM-formen.

