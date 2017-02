Sivert Heltne Nilsen forlenget med Brann

– Sivert er inne i sine beste år som fotballspiller. Han jobber hardt både for sin egen utvikling og for lagets beste og er nok enda viktigere for suksessen vi har hatt det siste halvannet året enn mange er klar over, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.

Fra før har Steffen Lie Skålevik, Bismar Acosta og Piotr Leciejewski forlenget sine avtaler på Stadion.

Nilsen står med 39 kamper og tre mål for Brann etter overgangen fra Vålerenga.

– Jeg tror ikke jeg var så vanskelig å forhandle med. Det viktigste er at vi skal få til noe sammen. Brann er som en engelsk klubb, bare at den er i Norge. Det er enorm lidenskap her, sier midtbanespilleren.

Nilsen er tidligere cupmester med Hødd. Pappa Lars Arne Nilsen er sportsklubbens trener. Brann sesongåpner borte mot Tromsø 2. april. Første hjemmekamp i Bergen går mot Strømsgodset 6. april.

Allerede 29. mars skal Brann møte Rosenborg i supercupen.

