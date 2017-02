Lance Armstrong må i retten i USA

Det amerikanske justisdepartementet er ute etter nærmere 100 millioner dollar i erstatning fra Armstrong etter anklager om at amerikaneren bedro staten da US Postal Service sponset laget han ledet.

Beslutningen tatt av distriktsdommeren Christopher Cooper kommer som et stort sjokk på Armstrong, som mente at anklagene måtte forkastes. Han mener at saksøkingen er ubegrunnet og at US Postal tjente på hans lukrative sponsoravtale.

Cooper var ikke enig, og argumenterte for at erstatningsspørsmålet måtte bli behandlet av en jury.

US Postal-laget betalte mer enn 32 millioner dollar til Tailwind Sports Corporation, det nå nedlagte Armstrong-sykkellaget.

Armstrong ble i oktober 2012 strippet for sine sju Tour de France-seirer (1999-2005) etter at Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) anklaget ham for å ha tatt del i en av de mest avanserte og organiserte dopingprogrammene som noen gang er avslørt i idretten.

Etter å ha nektet for det i flere år, til tross for at han er suspendert på livstid, innrømmet Lance Armstrong å ha dopet seg i januar 2013.

