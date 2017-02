Kristoff mot Halvorsen i De Panne

Det melder procycling.no tirsdag.

Forrige utgave av rittet ble vunnet av nederlandske Lieuwe Westra, 13 sekunder foran Katjusja-rytteren Alexander Kristoff.

Totalt elleve World Tour-lag har fått innpass i tredagersrittet i 2017. Like mange lag fra lavere nivåer får prøve seg, deriblant det norske Joker-laget.

– Det er mange arrangører som har vist interesse for oss etter prestasjoner vi har gjort på dette nivået før, blant annet under Nokere Koerse. Så er det også klart at det åpner noen dører å ha en U23-verdensmester med på laget, sier sportsdirektør Gino Van Oudenhove i Joker Icopal til procycling.no.

Det er allerede bestemt at U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen stiller i rittet, som pleier å tiltrekke seg svært sterke spurtere.

– Dette blir veldig gøy, sier Halvorsen til procycling.no og fortsetter:

– Jeg tror flere av spurtene der kan passe oss bra. Jeg har stor tro på at vi kan få inn noen gode resultater. Kristoff og co. er nesten alltid i form, og jeg tror ikke det blir noe annerledes foran denne utgaven, sier 20-åringen.

Årets utgave av tredagersrittet i De Panne sykles fra tirsdag 28. mars til torsdag 30. mars.

