Hanevold: - Fanny har matchball

Onsdag er det klart for normaldistanse for kvinner i VM-byen Hochfilzen. Birkeland fikk den siste plassen på det norske laget i konkurranse med Hilde Fenne. Alt tyder på at det er de samme to som kjemper om den fjerde plassen på det norske laget til fredagens kvinnestafett.

NRK-ekspert Hanevold sier Birkeland kan feste grepet om stafettplassen onsdag.

– Nå hadde ikke Hilde Fenne noen god dag på sprinten eller jaktstarten, og hun gikk seg på en måte litt ut av VM-laget med det. Dermed ligger mye i hendene på Fanny hvis hun viser solid form og OK skyting onsdag. Da er nok plassen hennes. Fanny har matchball, sier han til NTB.

Usikre på skyting

Hanevold understreker samtidig at han ikke tror landslagsledelsen har bestemt seg for hvem som skal supplere trioen Marte Olsbu, Tiril Eckhoff og Kaia Wøien Nicolaisen på stafetten.

– Begge to har vært usikre på skyting. Fanny gikk en bra stafett i Antholz, på et redusert norsk lag der presset ikke var så stort, og Hilde gikk en veldig bra stafett i Ruhpolding. Jeg tror de vil se an 15-kilometeren og ta en avgjørelse etter det, sier NRK-eksperten.

De norske jentene er regjerende verdensmestere i stafett etter det overraskende gullet på hjemmebane i Holmenkollen for ett år siden. Da utgjorde Synnøve Solemdal, Birkeland, Eckhoff og Olsbu laget.

Hanevold tror det blir tungt å kopiere den bedriften, men understreker samtidig at en medalje absolutt er innenfor rekkevidde

Ingen har fire sterke

Usikkerheten rundt den fjerde plassen endrer ikke på det.

– De fleste lag er i en situasjon der de ikke har fire panserkandidater, sier Hanevold, og tilføyer:

– Vi har tre jenter som bør kunne være der, og så har vi ett usikkert kort. Det er vel greit. Jeg tror ikke Norge har vært i så mye bedre situasjon noen gang med hensyn til damestafetten.

Tre stafetter er avviklet i verdenscupen så langt denne sesongen. Best for de norske gikk det i Ruhpolding. Da nøyde kvartetten Nicolaisen, Fenne, Eckhoff og Olsbu seg med ett eneste ekstraskudd på veien mot en sterk tredjeplass.

I Pokljuka ble det femteplass, mens stafetten i Anterselva endte med en beskjeden 11.-plass.

