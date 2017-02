Forlik mellom DBU og spillerne

Det opplyser den danske Spillerforeningen, som har inngått forliket på vegne av spillerne. Spillerne krevde om lag tre millioner danske kroner i utestående kompensasjon for sponsoravtaler i tiden 2004 til 2011, men de godtar et tilbud på 667.500 kroner.

– Vi er tilfreds med at vi har fått en avklaring på denne saken. Det holder ikke at avtaler ikke blir overholdt, men det rettes opp i det nå, sier landslagsspiller William Kvist i en pressemelding.

– Det er beklagelig for alle parter at det skulle gå nesten to år fra vi gjorde oppmerksom på mulige feil, til vi fikk styr på feilene som var gjort, legger han til.

Striden om sponsorpengene er bare den siste av flere uoverensstemmelser mellom Danmarks landslagsspillere og landets fotballforbund, som har forsuret stemningen i dansk fotball.

Åge Hareide samler landslaget igjen i slutten av mars i den fortsatte jakten på å kvalifisere laget til VM-sluttspillet i Russland.

