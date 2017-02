Flesjå gjør comeback på landevei

Flesjå har foran årets sesong annonsert at hun ønsker å satse mer på landevei og at hun drømmer om å sykle VM på hjemmebane i Bergen. Landslagsledelsen har på bakgrunn av tidligere meritter og fysisk kapasitet tatt hun ut, selv om hun mangler resultater på landeveien fra de siste årene.

– Vi vet at Gunn-Rita har et veldig høyt fysisk nivå og at flere av etappene skal kunne passe henne bra. Det gjør at vi har stor tro på at hun kan gjøre det bra på de tøffere etappene. Vi ser internasjonalt at mange av de fremste terrengsyklistene hevder seg godt på landevei, sier sportssjef Hans Falk i en pressemelding.

Rittet arrangeres 8.–11. mars og starter med en lagtempo, etterfulgt av tre fellesstarter. Landslagsleder Carl Erik Pedersen er spent på hva de norske kan få til.

– Jeg har tro på toppresultater på både enkeltetapper og sammenlagt. Samtidig blir det minst like viktig at vi fortsetter den gode lagkjøringa som vi avsluttet fjoråret med, sier Pedersen.

– Vi har flere ryttere som kan hevde seg sammenlagt. Jeg er spesielt spent på hva Katrine Aalerud kan få til. I tillegg håper jeg Susanne Andersen kan slåss om spurttrøya og en topplassering på den siste etappen som er ganske flat, sier landslagslederen.

Emilie Moberg kjører etter eget ønske et annet ritt som passer hennes egenskaper bedre på dette tidspunktet.

Flesjå syklet landevei i starten av karrieren og var i 1998 så høyt oppe som nummer 8 på VM fellesstarten.

Følgende norske ryttere er tatt ut til Semana Ciclista Valenciana: Miriam Bjørnsrud (Raumer Rytter), Vita Heine (Bergen), Katrine Aalerud (Bryne), Susanne Andersen (Stavanger), Gunn-Rita Dahle Flesjå (Sola).

