Fellesstarten kan glippe for Eckhoff

Dermed står det mer enn bare medaljer på spill for 26-åringen på 15-kilometeren i Hochfilzen.

30 løpere får plass på fellesstarten som avslutter VM kommende søndag. De 15 beste i verdenscupen sammenlagt er sikret start – pluss eventuelle medaljevinnere i VM som ikke er blant disse. Ole Einar Bjørndalens kone, Darja Domratsjeva, tilhører den sistnevnte kategorien.

De gjenstående ledige plassene på fellesstarten fylles av de utøverne som har plukket flest poeng på de tre forutgående individuelle rennene i VM. Foran onsdagens normaldistanse har Tiril Eckhoff en 13.-plass fra sprinten og 30.-plass fra jaktstarten å skilte med. Det holder etter alt å dømme ikke til plass på fellesstarten.

Må prestere

Det norske VM-håpet er nemlig «kun» nummer 24 i verdenscupen sammenlagt i øyeblikket.

– Jeg må prestere hvis jeg skal være med på fellesstarten. Jeg må sikkert inn blant de ti beste, sier 26-åringen til NTB.

– Jeg har virkelig noe å kjempe for, og det er en god motivasjon. Den fellesstarten har jeg lyst til å gå, for den passer meg veldig mye bedre enn normaldistansen, tilføyer hun.

VM har så langt ikke blitt det mesterskapet Eckhoff hadde sett for seg. Dårlig skyting er forklaringen. På den blandede stafetten ble det strafferunde på liggende tross tre ekstraskudd, og to bom på sprinten ble etterfulgt av seks nye på jaktstarten.

– På stafetten vil jeg si jeg hadde skikkelig uflaks. Der var det fire skudd som gikk kant ut. Det har i det hele tatt blitt mye kant ut. I fjorårets VM gikk de skuddene inn. Det er små marginer, sier Eckhoff.

Kjempeform

Fysisk sett er hun samtidig i sin beste form denne sesongen. På jaktstarten hadde Eckhoff best langrennstid av samtlige.

– Jeg har endelig truffet på den biten, og det er deilig å se at jeg er tilbake der jeg skal være. Særlig med tanke på at jeg har vært mye syk og gikk veldig dårlig i Ruhpolding. Jeg har tydeligvis gjort riktige prioriteringer, sier Eckhoff, som sto over VM-generalprøven i Antholz.

Onsdag handler alt om å få orden på det skytemessige.

– Jeg må bare nullstille og ta ett og ett skudd. Det er veldig fort gjort å tenke at jeg er dårlig til å skyte, men jeg må snu det og forsøke å tenke at jeg er blant de beste i verden, sier Eckhoff.

– Hvordan gjør man det rent mentalt?

-Jeg må bare si til meg selv at jeg er god, selv om jeg ikke har prestert her, svarer 26-åringen, som lar seg inspirere av evigunge Ole Einar Bjørndalens bronsemedalje på jaktstarten.

– Han må være skrudd sammen av noe jeg ikke er laget av, ler Eckhoff.

