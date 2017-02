Villas-Boas vet han må vinne trofeer med sitt Shanghai

Det kinesiske laget går løs på den asiatiske mesterligaen neste uke etter at Oscar, som ankom klubben for rundt 540 millioner norske kroner, hjalp laget til gruppespillet etter å ha scoret i debuten i kvalifiseringen.

Laget endte på tredjeplass i den kinesiske toppserien forrige sesong, 12 poeng bak Guangzhou Evergrande.

– Det er veldig viktig for oss å korte ned avstanden til toppen og vinne trofeer, sa Villas-Boas mandag.

Han er glad for at klubben har vist økonomiske muskler ved å hente Oscar og takker klubben for den finansielle støtten de har vist i starten av sesongen.

– Nå er det opp til oss å utgjøre forskjellen på banen og sørge for at vi når målene våre. Alles drøm i fotball er å vinne, sa den portugiseren hovedtreneren og avslørte at han har avgitt et løfte.

– Jeg lovte klubbpresidenten at han skal få sove med et trofé etter sesongen.

