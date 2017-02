VM kan være over for Kjetil Jansrud

– Vi har bestemt oss for at Kjetil Jansrud ikke stiller i slalåmdelen av kombinasjonen. Det er beslutning jeg har tatt etter å ha snakket med ham, sa alpinlegen Marc Strauss i pausen mellom utfor- og slalåmdelen.

Jansrud kom inn til sjette beste tid i utfor. Det var ikke noe godt utgangspunkt for ham, og han led av voldsomme hostekuler etter at han var nede i målområdet. Det var bare så vidt han klarte å gi noen kommentarer til norske pressefolk mellom hostekulene.

Men han var likevel innstilt på å fullføre konkurransen noen minutter etter at han var ferdig med utfordelen.

– Jeg har hostet og vært slik hver dag etter at jeg har kjørt, så forkjølelsen er omtrent på samme nivå. Men jeg kommer til å kjøre slalåmdelen, hvis det er medisinsk forsvarlig, selv om det er helt forferdelig etter anstrengelse, sa Jansrud til NTB noen minutter etter første del av kombinasjonen.

Slitsomt

Marc Strauss fortalte at status per mandag ettermiddag var at Jansrud skulle avbryte kombinasjonen. Han trodde ikke sykdommen var veldig alvorlig, men det var for tøft å skulle kjempe i verdenstoppen.

– Nei, det er ikke så veldig alvorlig som sådan. Det er veldig slitsomt for ham og tar masse krefter og ressurser. Han sliter med det vi kaller rennhoste, som er en hoste som kommer når han anstrenger seg relativt mye, forklarte Strauss.

Det er ikke så mye legen og det medisinske apparatet kan gjøre.

– Han får den samme behandlingen han har fått hele tiden. Ofte gir den typen hoste han har seg relativt raskt, men i hans situasjon med astma og luftveisinfeksjon som har stått på litt lenge nå, var det bare å gi seg, sa legen videre til NTB.

Kroppen sa stopp

Marc Strauss la ikke skjul på at han nok trodde Jansrud ville ha fullført konkurransen, men sammen ble de enige om at det beste var å kaste inn håndkleet.

– Jeg tror nok Kjetil helst ville ha kjørt, hvis jeg kjenner ham rett, men nå føler han at kroppen sier fra, fortalte Strauss som sendte Jansrud rett ned på det norske løperhotellet i pausen.

– Hva skjer videre nå?

– Det har vi ikke snakket så mye om. Og om VM er over for ham, vet jeg rett og slett ikke. Det har vi heller ikke snakket noe om, kommenterte Strauss.

– Kan han være klar til lagkonkurransen allerede tirsdag?

– Vi kommer til å ta en status på hva som kan skje med teameventen (lagkonkurransen) og eventuelt storslalåm senere. Vi må se på det i løpet av kvelden, understreket legen.

Ro og hvile

Jansrud har slitt med sykdom under hele VM-oppholdet så langt. Det er helt klart at det er satt ham tilbake. Hvor mye kunne ikke legen si noe om, men han var enig i at det ikke var positivt. Likevel har Jansrud sikret Norges eneste medalje i mesterskapet til nå, med sølvet i super G.

– Vi har hele tiden prøvd å få ham restituert til å prestere optimalt, men når han sliter med en sykdom som tilfelle er nå, er det vanskelig å få tingene til å tippe vår vei.

– Jeg tipper det beste for ham nå er å få hvile og ro, så får vi ta en ny vurdering i løpet av kvelden, mente Strauss.

– Kan dette ødelegge for kommende konkurranser?

– Han kommer til å være tilbake til vanlig status bare den infeksjonssykdommen han sliter med roer. Dette vil ikke få noen langvarige konsekvenser. Men jeg føler også at han så for sliten ut til at det var forsvarlig å kjøre mer i dag. Han følte det slik selv også, sa Marc Strauss til norske pressefolk i målområdet i St. Moritz mandag.

